Переговоры по концессии на строительство дублера проспекта Ленина продолжаются

Концессионное соглашение на строительство дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде пока не заключено. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автодорог региона, переговоры продолжаются. Стороны обсуждают и согласовывают условия будущего соглашения.
Инженерные изыскания выполнены в объеме, необходимом для создания документации по планировке территории. По первым трем этапам она утверждена областным минградом, по четвертому этапу находится в разработке.
Также стартовала разработка проектной документации на 1-3 этапы первой очереди строительства. Проектно-сметная документацию для прохождения госэкспертизы сформируют после подписания концессионного соглашения, добавили в ГУАД.
Ранее сообщалось, что проект создания дублера проспекта Ленина включает строительство четырехполосной дороги длиной 4,55 км с путепроводами, мостом и пешеходными тоннелями. Предполагаемый объем инвестиций — 14,67 млрд рублей. Ожидается, что объект завершат к 2029 году.
Тем временем продолжается строительство дублера проспекта Гагарина. По последним данным, вторую очередь хотят сдать к июлю 2027 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+