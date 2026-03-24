Переговоры по концессии на строительство дублера проспекта Ленина продолжаются Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Концессионное соглашение на строительство дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде пока не заключено. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автодорог региона, переговоры продолжаются. Стороны обсуждают и согласовывают условия будущего соглашения.

Инженерные изыскания выполнены в объеме, необходимом для создания документации по планировке территории. По первым трем этапам она утверждена областным минградом, по четвертому этапу находится в разработке.

Также стартовала разработка проектной документации на 1-3 этапы первой очереди строительства. Проектно-сметная документацию для прохождения госэкспертизы сформируют после подписания концессионного соглашения, добавили в ГУАД.

Ранее сообщалось, что проект создания дублера проспекта Ленина включает строительство четырехполосной дороги длиной 4,55 км с путепроводами, мостом и пешеходными тоннелями. Предполагаемый объем инвестиций — 14,67 млрд рублей. Ожидается, что объект завершат к 2029 году.

Тем временем продолжается строительство дублера проспекта Гагарина. По последним данным, вторую очередь хотят сдать к июлю 2027 года.