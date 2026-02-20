Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Экономика

Вторую очередь дублера проспекта Гагарина хотят сдать к июлю 2027 года

Вторую очередь дублера проспекта Гагарина хотят сдать к июлю 2027 года

Фото: Александр Воложанин

Готовность второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 46%. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы по транспорту рассказал заместитель директора ГУАД региона Алексей Новожилов, передает НИА "Нижний Новгород". 

Напомним, проект реализуется в рамках концессии, заключенной в декабре 2023 года. Новая магистраль протянется более чем на 12,3 км. Работы разделены на четыре этапа. Общий объем инвестиций оценивается в 64,4 млрд рублей. Срок действия концессии составляет 30 лет и 9 месяцев, при этом непосредственно на строительство отведено 4,5 года.  

По словам Новожилова, концессионер намерен завершить строительство второй и третьей очередей раньше запланированного срока. Изначально ввод этих участков намечался на первый квартал 2029 года. В настоящее время компания рассчитывает открыть движение по третьей очереди до 30 сентября 2026 года, а по второй — до 30 июня 2027 года. 

Он также добавил, что вопрос финансирования четвертой очереди, предусматривающей строительство моста через Оку, пока остается открытым на федеральном уровне. Регион рассчитывает привлечь 21 млрд рублей при общей стоимости этапа около 34 млрд рублей. 

По его словам, проект находится в высокой степени проработки, уже дважды прошел рассмотрение на научно-техническом совете Росавтодора и получил одобрение межведомственной комиссии при Минтрансе России.

Ранее в компании говорили о планах завершить работы на втором и третьем этапе к концу 2026 — началу 2027 года. 

Сообщалось также, что проект строительства дороги на улице Пушкина в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу

