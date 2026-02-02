Два обхода и дублер проспекта Ленина подорожали на 103,5 млрд рублей Экономика

Правительство Нижегородской области утвердило перечень дорог, на строительство которых в 2026 году планируется заключить концессионные соглашения. В список вошли те же объекты, что планировались и на 2025 год: дублер проспекта Ленина, Восточный обход и обход Балахны. Но их стоимость выросла на 103,5 млрд рублей. Общая сумма инвестиций составит 248,8 млрд рублей.

Дублер проспекта Ленина

Проект включает строительство четырехполосной дороги длиной 4,55 км с путепроводами, мостом и пешеходными тоннелями. Строительство разделено на четыре этапа. Предполагаемый объем инвестиций — 14,67 млрд рублей. В 2025 году стоимость этого проекта оценивалась в 14,4 млрд рублей. Ожидается, что объект завершат к 2029 году. Но сначала его надо начать.

Восточный обход Нижнего Новгорода

Проект разделен на три очереди. По ним планируется заключение двух концессий. Первая очередь — строительство 15 км дороги с четырьмя полосами движения, мостами и путепроводами, стоимостью 32,88 млрд рублей. Вторая и третья очереди протяжённостью более 28 км обойдутся в 129 млрд и 41,89 млрд рублей соответственно. Таким образом, суммарная стоимость Восточного обхода в 2026 году составит 203,77 млрд рублей. В 2025 году на весь проект предусматривалось 108,2 млрд рублей. Разница составляет 95,5 млрд рублей.

Обход Балахны и Заволжья

Проект включает строительство 24,6 км дороги с семью искусственными сооружениями. В 2026 году его стоимость составит 30,4 млрд рублей. Годом ранее этот объект оценивался в 22,7 млрд рублей.

Напомним, первый участок обхода ввели в эксплуатацию еще в 2008 году. До его полного завершения необходимо проложить еще 24,6 км трассы и возвести семь мостов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году планирует начать строительство четвертой очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде, в которую входит возведение нового моста через Оку.