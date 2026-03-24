Нижегородские ученые запатентовали приложение для оценки старения мозга

Ученые ННГУ имени Н.И. Лобачевского запатентовали разработку, позволяющую оценивать биологический возраст мозга и общее состояние когнитивного здоровья. Как сообщили в пресс-службе вуза, система уже работает в виде сайта и приложения.

Платформа "Калькулятор когнитивного биологического возраста" определяет скорость старения мозга и помогает выявлять ранние признаки когнитивных нарушений. По заявлению разработчиков, точность модели сопоставима с методами, основанными на МРТ и ЭЭГ. Сейчас решение внедряется в практику медицины здорового долголетия госкорпорации "Росатом" и ФМБА России, а также применяется в клиниках превентивной медицины.

Руководитель исследования, директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко сообщил, что первый релиз "Когнитивных часов" состоялся в мае 2024 года на открытой платформе университета. По его словам, сегодня это полностью функциональная система с доказательной научной базой и оформленными правами интеллектуальной собственности.

Сервис позволяет за 15 минут оценить состояние когнитивных функций и получить подробную расшифровку результатов, что открывает возможности для персонализированной профилактики нейродегенеративных заболеваний.

В основе разработки лежит модель машинного обучения Cognitive-Age-V, обученная на данных более 1800 человек в возрасте от 20 до 85 лет. Алгоритм объединяет результаты пяти коротких тестов, оценивающих память, внимание, логическое мышление, скорость реакции и цветовосприятие. 

"В отличие от хронологического возраста, когнитивный возраст показывает реальное состояние нейронных процессов. Снижение скорости реакции, ухудшение памяти и цветового зрения может быть связано не только с естественным старением, но и с развитием деменции, последствиями диабета, депрессии или нарушений сна. У пациентов с деменцией система зафиксировала ускоренное старение мозга в среднем на 15,4 года. Для людей с умеренными когнитивными нарушениями этот показатель также был повышен на 7,6 года", - отметил Иванченко.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разрабатывают систему, распознающую стресс человека по его речи. 

