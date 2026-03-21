Первую ординатуру по психотерапии запустят в Нижнем Новгороде

С 1 сентября 2026 года в Институте клинической медицины ННГУ имени Лобачевского начнет работать ординатура по психотерапии.

Для Нижнего Новгорода это будет первый опыт запуска подобного формата подготовки специалистов, сообщил главный редактор МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Образовательная программа будет выстроена в тесной связи с психиатрией и наркологией. Практическую подготовку ординаторы смогут пройти на базе Нижегородской областной психоневрологической больницы № 3, областного наркологического диспансера, а также других профильных медицинских учреждений города.

К обучению привлекут практикующих специалистов. Занятия будут вести психологи, психотерапевты и гештальт-терапевты с профессиональным опытом работы.

Ранее психолог объяснила нижегородцам, почему токсичные родственники ускоряют старение.