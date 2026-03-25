Названа зарплата, необходимая нижегородцам для пенсии в 80 000 рублей Экономика

Чтобы получать страховую пенсию по старости в размере около 80 000 рублей, нижегородцам необходимо зарабатывать не менее 248,2 тысячи рублей в месяц и на протяжении десятилетий накапливать максимальное количество пенсионных баллов. Об этом сообщает РБК Инвестиции.

Страховая пенсия по старости назначается при достижении установленного законом возраста и наличии необходимого стажа. Ее размер зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), то есть от количества накопленных баллов. А число баллов, в свою очередь, напрямую связано с уровнем официальной зарплаты.

В 2026 году максимально можно получить 10 баллов. Чтобы заработать эти 10 баллов, нужно получать не меньше 248 250 рублей в месяц (это связано с предельной базой для начисления страховых взносов — 2 979 000 рублей в год).

Точный предельный размер страховой пенсии рассчитать невозможно — на него влияет множество факторов. Однако примерный ориентир можно определить.

Если мужчина начал работать в 20 лет, завершил карьеру в 65 лет и на протяжении 45 лет получал около 250 тысяч рублей в месяц, он ежегодно накапливал бы максимальные десять баллов.

В этом случае расчет выглядит так: фиксированная выплата 9 584,69 рубля + 45 лет стажа × 10 баллов × 156,76 рубля. В итоге получается 80 126,69 рубля.

Именно эту сумму можно считать ориентировочным максимальным размером страховой пенсии по старости без учета дополнительных надбавок.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии в Нижегородской области вырастут с 1 апреля.