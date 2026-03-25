Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

Названа зарплата, необходимая нижегородцам для пенсии в 80 000 рублей

25 марта 2026 09:53 Экономика
Названа зарплата, необходимая нижегородцам для пенсии в 80 000 рублей

Чтобы получать страховую пенсию по старости в размере около 80 000 рублей, нижегородцам необходимо зарабатывать не менее 248,2 тысячи рублей в месяц и на протяжении десятилетий накапливать максимальное количество пенсионных баллов. Об этом сообщает РБК Инвестиции.

Страховая пенсия по старости назначается при достижении установленного законом возраста и наличии необходимого стажа. Ее размер зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), то есть от количества накопленных баллов. А число баллов, в свою очередь, напрямую связано с уровнем официальной зарплаты.

В 2026 году максимально можно получить 10 баллов. Чтобы заработать эти 10 баллов, нужно получать не меньше 248 250 рублей в месяц (это связано с предельной базой для начисления страховых взносов — 2 979 000 рублей в год).

Точный предельный размер страховой пенсии рассчитать невозможно — на него влияет множество факторов. Однако примерный ориентир можно определить.

Если мужчина начал работать в 20 лет, завершил карьеру в 65 лет и на протяжении 45 лет получал около 250 тысяч рублей в месяц, он ежегодно накапливал бы максимальные десять баллов.

В этом случае расчет выглядит так: фиксированная выплата 9 584,69 рубля + 45 лет стажа × 10 баллов × 156,76 рубля. В итоге получается 80 126,69 рубля.

Именно эту сумму можно считать ориентировочным максимальным размером страховой пенсии по старости без учета дополнительных надбавок.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии в Нижегородской области вырастут с 1 апреля.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата пенсии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных