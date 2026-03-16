Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Экономика

Работодатели готовы платить нижегородцам в среднем 74,6 тысячи рублей

Нижегородская область заняла восьмое место среди регионов России по темпам роста средних зарплатных предложений. К такому выводу пришел сервис "Авито Работа", сравнив данные платформы за зимние периоды 2024/2025 и 2025/2026 годов.  

За год работодатели в регионе стали предлагать в среднем на 22% больше. Этой зимой сумма в вакансиях достигла 74 667 рублей в месяц.  

Быстрее всего прибавили электромонтажники. Их зарплатные предложения выросли на 54% и составили в среднем 98 442 рубля в месяц.  

Заметно увеличились доходы и у сварщиков. По сравнению с прошлой зимой работодатели подняли предложения на 41% — теперь в среднем речь идет о 191 597 рублях в месяц.  

При подсчете учитывались диапазоны зарплат, указанные в объявлениях, включая минимальные и максимальные значения, а также предложения с вахтовым графиком. При этом фактический доход может отличаться в зависимости от премий, региональных коэффициентов и количества смен. Руководящие сотрудники и ведущие специалисты зачастую получают существенно выше среднего уровня.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область обогнала Приволжский федеральный округ по уровню зарплат.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

