Больше всех в Нижегородской области зарабатывают айтишники

ИТ-отрасль стала самой высокооплачиваемой в Нижегородской области в 2025 году, следует из рейтинга, составленного аналитиками РИА Новости.

Согласно исследованию, средняя заработная плата в ИТ-сфере в прошлом году составила 159 тысяч рублей.

При этом больше всех в России зарабатывают нефтяники на Сахалине (328 тысяч) и финансисты в Москве (310 тысяч).

Последние места в рейтинге занимают Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан. За исключением Чечни, во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют работники, занятые на госслужбе.

Отмечается, что среди 85 проанализированных регионов в 18-ти самые высокие заработные платы наблюдаются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Причем, как правило, более высокие оклады — в добыче нефти и газа. Также хорошими зарплатами могут похвастаться занятые в добыче металлических руд, угля и некоторых других полезных ископаемых.

