23 марта 2026 09:33 Экономика
Больше всех в Нижегородской области зарабатывают айтишники

ИТ-отрасль стала самой высокооплачиваемой в Нижегородской области в 2025 году, следует из рейтинга, составленного аналитиками РИА Новости

Согласно исследованию, средняя заработная плата в ИТ-сфере в прошлом году составила 159 тысяч рублей. 

При этом больше всех в России зарабатывают нефтяники на Сахалине (328 тысяч) и финансисты в Москве (310 тысяч). 

Последние места в рейтинге занимают Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан. За исключением Чечни, во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют работники, занятые на госслужбе.

Отмечается, что среди 85 проанализированных регионов в 18-ти самые высокие заработные платы наблюдаются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Причем, как правило, более высокие оклады — в добыче нефти и газа. Также хорошими зарплатами могут похвастаться занятые в добыче металлических руд, угля и некоторых других полезных ископаемых. 

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин подписал постановление о КРТ для создания ИТ-квартала в Нижнем Новгороде. Также утвержден мастер-план КРТ по ИТ-кварталу. 

Также мы рассказывали, что оборот ИТ-компаний в Нижегородской области достиг 97,7 млрд рублей. 

