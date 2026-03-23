Больше всех в Нижегородской области зарабатывают айтишники

ИТ-отрасль стала самой высокооплачиваемой в Нижегородской области в 2025 году, следует из рейтинга, составленного аналитиками РИА Новости.
Согласно исследованию, средняя заработная плата в ИТ-сфере в прошлом году составила 159 тысяч рублей.
При этом больше всех в России зарабатывают нефтяники на Сахалине (328 тысяч) и финансисты в Москве (310 тысяч).
Последние места в рейтинге занимают Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан. За исключением Чечни, во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют работники, занятые на госслужбе.
Отмечается, что среди 85 проанализированных регионов в 18-ти самые высокие заработные платы наблюдаются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Причем, как правило, более высокие оклады — в добыче нефти и газа. Также хорошими зарплатами могут похвастаться занятые в добыче металлических руд, угля и некоторых других полезных ископаемых.
Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин подписал постановление о КРТ для создания ИТ-квартала в Нижнем Новгороде. Также утвержден мастер-план КРТ по ИТ-кварталу.
Также мы рассказывали, что оборот ИТ-компаний в Нижегородской области достиг 97,7 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+