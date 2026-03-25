Движение по Тихому переулку в Нижнем Новгороде снова станет двусторонним

Двустороннее движение введут в Тихом переулке Нижнего Новгорода с 15 апреля. Как сообщили в городском дептрансе, это делается по просьбам нижегородцам.
Чтобы транспорт смог двигаться в обоих направлениях, решено также ограничить стоянку и парковку. Машины нарушителей будут перемещаться на охраняемую стоянку.
Кстати, до февраля 2024 года движение по этому переулку было двусторонним. Но местные жители попросили сделать его односторонним, объясняя это тем, что из-за встречного движения невозможно проехать и припарковаться у дома. Тогда власти пошли им навстречу.
Ранее сообщалось, что с 8 марта из-за ремонтных работ ограничено движение на трассе Р-158 под Нижним Новгородом. Также с 23 марта на месяц для фур закрыли более 1300 дорог.
