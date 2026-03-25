Нижний Новгород приведут в порядок после снежной зимы Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел совещание, посвященное уборке города после зимы. В обсуждении приняли участие главы районов, руководители профильных департаментов и муниципальных дорожных предприятий.



По итогам встречи мэр сообщил, что с 5 апреля по 15 мая в областном центре пройдет традиционный месячник по благоустройству. В этом году он особенно актуален, поскольку прошедшая зима стала самой снежной за всю историю метеонаблюдений.



Юрий Шалабаев отметил, что дорожные службы уже начали переходить на летний режим работы: техника переоснащена, ведется очистка придорожных территорий, тротуаров и газонов от мусора, а также выполняется ямочный ремонт. Он уточнил, что с запуском асфальтовых заводов, ориентировочно в апреле, город приступит к более масштабному карточному ремонту дорог.



"Работы предстоит очень много, и она не ограничится месячником по благоустройству", - подчеркнул мэр, добавив, что в этот период будут сосредоточены основные усилия, после чего службы перейдут на регулярный режим содержания города.

Дата общегородского субботника пока не определена. Как пояснил Юрий Шалабаев, решение примут после оценки погодных условий: "Пока планируем провести субботник после Пасхи, в этом году она будет 12 апреля".



Отдельное внимание, по его словам, уделят ямочному ремонту. Мэр поручил минимизировать сроки выполнения работ - от фрезерования до завершения - и по возможности проводить их в ночное время, не создавая неудобств для жителей близлежащих домов. Традиционно к благоустройству присоединятся не только коммунальные службы, но и жители, а также коллективы предприятий и организаций.

Замглавы администрации Антон Максимов сообщил, что поставлена задача в кратчайшие сроки привести город к нормативному состоянию в весенне-летний период, задействовав все ресурсы. Уже начались первоочередные работы: заключены контракты на ремонт дорог горячим асфальтом, определены подрядчики и согласуются используемые смеси. Кроме того, ведется мойка дорожной инфраструктуры - ограждений, отбойников, урн и остановок.



На совещании также обсудили подготовку к паводку, который, по прогнозам специалистов, стартует в апреле. Муниципалитет усиливает техническую базу: по поручению Юрия Шалабаева, закуплены первые 6 единиц новой спецтехники — илососы и вакуумные машины. Ранее сообщалось о планах увеличить парк техники для откачки воды на 25%.



На дорожных предприятиях отмечают, что после напряженной зимы работы не становится меньше. По словам сотрудников, техника уже переведена на летний режим, а для устранения последствий зимы, включая соляные разводы на дорогах, используются машины с оборудованием высокого давления, позволяющим очищать как проезжую часть, так и элементы городской инфраструктуры.