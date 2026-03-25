Генпланы еще двух муниципальных округов утвердили в Нижегородской области

25 марта 2026 16:25
Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области утвердили новые генеральные планы и правила землепользования и застройки для Княгининского и Павловского муниципальных округов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Документацию подписали по итогам публичных слушаний с учетом решений профильной комиссии по вопросам землепользования и застройки региона. Проекты подготовило ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" под кураторством областного минграда.

Утверждение генпланов является частью системной работы по уточнению границ населенных пунктов. Эта задача реализуется в рамках формирования единой национальной системы пространственных данных, инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что новые документы позволят устранить возможные противоречия в градостроительной документации, обеспечить защиту прав собственников и создать понятные условия для инвестиционного развития территорий.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева подчеркнула, что принятые генпланы станут важным ориентиром для жителей, бизнеса и органов местного самоуправления.

"Это гарантия того, что развитие территорий будет идти по четкому и прозрачному пути", — отметила она.

Срок реализации генеральных планов рассчитан на 20 лет.

Документы также предусматривают развитие социальной инфраструктуры. В Княгининском округе планируется построить детский сад и учебный корпус ГБПОУ "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет". В Павловском округе намечено возведение четырех спортивных объектов, четырех домов культуры, а также двух школ.

Ранее власти утвердили генпланы для Краснооктябрьского и Сергачского округов, а также для 41 населенного пункта в составе Нижнего Новгорода.

