Новый генплан Нижнего Новгорода разработают к 2030 году Общество

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К созданию нового генерального плана Нижнего Новгорода приступят в 2027 году. Как отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева в разговоре с ТАСС, утверждение документа намечено на 2030 год.

По ее словам, до начала основного этапа проектирования предстоит провести серьезную подготовку. В первую очередь речь идет о сборе и анализе актуальных данных, а также о пересмотре ранее внесенных изменений.

Шунаева подчеркнула, что Нижний Новгород представляет собой сложную территориальную структуру как с географической, так и с организационной точки зрения. А после объединения с Кстовским округом в 2025 году масштаб задач только увеличился. Теперь нужно заново осмыслить развитие всей объединенной территории.

Кстовский округ, ставший частью Нижнего Новгорода, теперь официально называется Кстовским районом. В нем и его сельских поселениях недавно были утверждены свои генпланы, и, как подчеркнула министр, они сохранят юридическую силу и будут учтены при разработке новых комплексных системных документов.

Действующий генеральный план Нижнего Новгорода был принят еще в 2010 году. За это время город сильно изменился, и теперь, как пояснила Шунаева, практически каждый инвестиционный проект требует внесения корректировок в старый документ. По ее словам, развитие города в 2010 и 2025 годах — это две совершенно разные реальности.

Ранее сообщалось, что 21 жилой дом снесут по проекту КРТ в районе улиц Республиканской, Панина, Полтавской и Высоковского проезда в Нижнем Новгороде.