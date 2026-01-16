Генпланы развития еще четырех округов утвердили в Нижегородской области Политика

Власти Нижегородской области утвердили генеральные планы развития Ардатовского, Дальнеконстантиновского, Сергачского и Спасского муниципальных округов. Документы рассчитаны до 2045 года и уже опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно плану, в Сергачском округе появится новое предприятие пищевой промышленности. Также здесь построят очистные сооружения, котельную и распределительный газопровод. В населенных пунктах Братцевка, Поварня, Кошкарево, Мамешево, Мостовка и Шеменеевка пройдет газификация. Кроме того, в округе отремонтируют две дороги местного значения и построят еще четыре новых трассы.

В Ардатовском округе запланировано обновление детского сада и строительство аптечного пункта. Газификация охватит деревни Кузгородь, Пашутино, Идеал, Писарево, Заречное, Чуварлейка, Гари, Канерга и Размазлей. В округе появятся шесть новых дорог, а в селе Канерга возведут мост. Также предусмотрена реконструкция девяти уже существующих дорог.

В Дальнеконстантиновском округе особое внимание уделено развитию территории вблизи деревни Зубаниха. Здесь выделено 123,2 гектара под индивидуальное жилищное строительство. Еще 40,2 гектара отведено под рекреационную зону, 12,2 гектара — под транспортную инфраструктуру, а 4,3 гектара — под создание парков и скверов. В рамках благоустройства в Зубанихе появятся водопровод, газопровод, пожарный резервуар и артезианская скважина.

В Спасском округе планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Также в районе обновят очистные сооружения и проложат несколько межпоселковых газопроводов.

Ранее сообщалось об утверждении плана развития Кстовского округа.