У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
16 января 2026 07:11Генпланы развития еще четырех округов утвердили в Нижегородской области
14 января 2026 18:28Юрий Балашов: "Благодаря акции "Елка желаний" новогодний праздник становится по-настоящему волшебным для каждого ребёнка" 
14 января 2026 16:00Департамент сельского хозяйства создали в нижегородской мэрии
14 января 2026 15:32Генпрокуратура потребовала с экс-сенатора Савельева почти 610 млн рублей
14 января 2026 13:17Анатолий Агеев назначен новым гендиректором ГУММиД
14 января 2026 12:33Дом связи освободили для нижегородского правительства на 70%
13 января 2026 17:58Глеб Никитин вошел в топ-10 глав регионов по упоминаемости в Telegram
13 января 2026 17:45Дума рассмотрит передачу кстовских ведомств в ведение Нижнего Новгорода
13 января 2026 11:15Нижегородский Дом правительства планируют сдать в первом квартале 2026 года
09 января 2026 12:18Захар Прилепин поблагодарил Родину за удар "Орешником" по Украине
Политика

Генпланы развития еще четырех округов утвердили в Нижегородской области

16 января 2026 07:11 Политика
Генпланы развития еще четырех округов утвердили в Нижегородской области

Власти Нижегородской области утвердили генеральные планы развития Ардатовского, Дальнеконстантиновского, Сергачского и Спасского муниципальных округов. Документы рассчитаны до 2045 года и уже опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно плану, в Сергачском округе появится новое предприятие пищевой промышленности. Также здесь построят очистные сооружения, котельную и распределительный газопровод. В населенных пунктах Братцевка, Поварня, Кошкарево, Мамешево, Мостовка и Шеменеевка пройдет газификация. Кроме того, в округе отремонтируют две дороги местного значения и построят еще четыре новых трассы.

В Ардатовском округе запланировано обновление детского сада и строительство аптечного пункта. Газификация охватит деревни Кузгородь, Пашутино, Идеал, Писарево, Заречное, Чуварлейка, Гари, Канерга и Размазлей. В округе появятся шесть новых дорог, а в селе Канерга возведут мост. Также предусмотрена реконструкция девяти уже существующих дорог.

В Дальнеконстантиновском округе особое внимание уделено развитию территории вблизи деревни Зубаниха. Здесь выделено 123,2 гектара под индивидуальное жилищное строительство. Еще 40,2 гектара отведено под рекреационную зону, 12,2 гектара — под транспортную инфраструктуру, а 4,3 гектара — под создание парков и скверов. В рамках благоустройства в Зубанихе появятся водопровод, газопровод, пожарный резервуар и артезианская скважина.

В Спасском округе планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Также в районе обновят очистные сооружения и проложат несколько межпоселковых газопроводов.

Ранее сообщалось об утверждении плана развития Кстовского округа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минград Правительство Нижегородской области Строительство
Поделиться:
Новости по теме
24 декабря 2025 13:42В Кстовском районе появится новый жилой микрорайон
11 декабря 2025 19:1385 земельных участков в Новинках продали инвестору под застройку
04 августа 2025 11:13Новый генплан Нижнего Новгорода разработают к 2030 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных