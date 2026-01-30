Генпланы развития еще трех округов утвердили в Нижегородской области Политика

Власти Нижегородской области утвердили генеральные планы развития Большемурашкинского, Воротынского и Шатковского муниципальных округов до 2045 года. Тексты документов уже размещены на официальном портале правовой информации.

В Большемурашкинском округе предусмотрено размещение двух спортивных объектов вместимостью 50 и 30 человек в поселке Большое Мурашкино, обновление очистных сооружений и строительство газопровода. Также планируется развитие индивидуального жилищного строительства.

В Воротынском округе запланировано строительство 16 детских садов (Кузьмияр, Каменка, Разнежье, Михайловское, Фокино, Сомовка, Надеждино и др.), а также двух общеобразовательных школ в Воротынце и селе Фокино. Также намечено строительство 12 местных автодорог. Помимо этого, в районе откроют рестораны и кафе, построят очистные сооружения в Михайловском и насосную станцию в Воротынце. Кроме того, в округе предусмотрели постройку новых котельных, магистрального водопровода и газопровода, а также линий электропередачи.

В Шатковском округе запланированы строительство и ремонт 13 дошкольных учреждений в населённых пунктах Шатки, Понетаевка, Ключищи, Лесогорск, Архангельское, Хирино, Светлогорск, Силино, Костянка и других. В самих Шатках проведут реконструкцию канализационно-насосной станции. Кроме того, в округе планируется строительство нового газопровода.

Ранее стало известно, что утверждены генеральные планы развития Ардатовского, Дальнеконстантиновского, Сергачского и Спасского муниципальных округов до 2045 года.