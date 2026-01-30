Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
30 января 2026 07:00Генпланы развития еще трех округов утвердили в Нижегородской области
29 января 2026 18:55Грачев рассказал Никитину об итогах стажировки по программе "Время героев"
29 января 2026 18:34Никитин обсудил с Матвиенко меры поддержки нижегородских семей с детьми
29 января 2026 12:52ЗСНО приняло новую схему одномандатных округов на ближайшие 10 лет
29 января 2026 11:53Озвучены имена возможных кандидатов на пост сенатора от Нижегородской области
29 января 2026 11:29Алексей Васильев назначен врио главы Ковернинского округа
29 января 2026 09:56Глеб Никитин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
28 января 2026 18:26"Единая Россия" и кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
28 января 2026 17:13ЗСНО выберет нового сенатора вместо Вайнберга в феврале
28 января 2026 12:09Валентина Матвиенко вручила Александру Вайнбергу почетную грамоту
Политика

Генпланы развития еще трех округов утвердили в Нижегородской области

30 января 2026 07:00 Политика
Генпланы развития еще трех округов утвердили в Нижегородской области

Власти Нижегородской области утвердили генеральные планы развития Большемурашкинского, Воротынского и Шатковского муниципальных округов до 2045 года. Тексты документов уже размещены на официальном портале правовой информации.

В Большемурашкинском округе предусмотрено размещение двух спортивных объектов вместимостью 50 и 30 человек в поселке Большое Мурашкино, обновление очистных сооружений и строительство газопровода. Также планируется развитие индивидуального жилищного строительства.

В Воротынском округе запланировано строительство 16 детских садов (Кузьмияр, Каменка, Разнежье, Михайловское, Фокино, Сомовка, Надеждино и др.), а также двух общеобразовательных школ в Воротынце и селе Фокино. Также намечено строительство 12 местных автодорог. Помимо этого, в районе откроют рестораны и кафе, построят очистные сооружения в Михайловском и насосную станцию в Воротынце. Кроме того, в округе предусмотрели постройку новых котельных, магистрального водопровода и газопровода, а также линий электропередачи.

В Шатковском округе запланированы строительство и ремонт 13 дошкольных учреждений в населённых пунктах Шатки, Понетаевка, Ключищи, Лесогорск, Архангельское, Хирино, Светлогорск, Силино, Костянка и других. В самих Шатках проведут реконструкцию канализационно-насосной станции. Кроме того, в округе планируется строительство нового газопровода.

Ранее стало известно, что утверждены генеральные планы развития Ардатовского, Дальнеконстантиновского, Сергачского и Спасского муниципальных округов до 2045 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минград Правительство Нижегородской области Строительство
Поделиться:
Новости по теме
24 декабря 2025 13:42В Кстовском районе появится новый жилой микрорайон
16 декабря 2025 07:00Власти утвердили новый план развития Кстовского района
04 августа 2025 11:13Новый генплан Нижнего Новгорода разработают к 2030 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных