Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Блогеры и историки сыграли в "Мир танков" в шоу-матч "Ростелекома"

26 марта 2026 16:30 Общество
Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Шоу-матч в рамках киберспортивного турнира по игре «Мир танков» «Диктант Победы» прошел в Московском кластере видеоигр и анимации. Организаторами мероприятия выступили «Ростелеком», Российское военно-историческое общество, студия «Леста», Агентство креативных индустрий Москвы и фонд «Сколково».

Участниками товарищеского матча стали блогеры, геймеры и преподаватели истории. Они встретились на киберарене в Сколково, где сразились в виртуальных боях в режиме «Стальной охотник». 

Именно в этом режиме проводятся отборочные соревнования первого киберспортивного турнира «Диктант Победы», приуроченного к одноименной просветительской акции. С момента начала регистрации к присоединилось более 60 тысяч человек. 

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

«Шоу-матч в кластере видеоигр — часть нашего большого проекта “Диктант Победы”, который объединяет киберспорт и историческое просвещение. Мы привлекли профессиональных историков как экспертов, чтобы показать: видеоигры могут быть инструментом сохранения исторической памяти. Сегодня уже более 60 тысяч участников сражаются в отборочных соревнованиях».

Борис Синицкий, продуктовый директор «Мира танков»:

«Кибертурнир дает возможность людям разных профессий узнать друг друга: чем бы они ни занимались в повседневной жизни, на турнире у них будет одна общая задача и много тем для обсуждения после. Турниры по игре “Мир танков” проводятся регулярно, ведь это отличный способ организовать мероприятие, которое вовлечет большое количество участников. И состоявшийся в Сколково специальный турнир не стал исключением». 

Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий Москвы:

«Московский кластер видеоигр и анимации — ключевая площадка индустрии с киберареной и крупнейшим в России медиаэкраном для киберспортивных трансляций. Шоу-матч наглядно продемонстрировал: видеоигры — это не только развлечение, но и эффективный образовательный инструмент, который объединяет поколения и помогает изучать историю в интерактивном формате».

Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям фонда «Сколково»:

«Специальный турнир в рамках проекта “Диктант Победы” пример того, как видеоигры и киберспорт работают инструментами просвещения, сохраняя историческую память на языке, понятном молодому поколению. Матчи в режиме “Стальной охотник” стали не только борьбой за победу, но и данью памяти героям прошлого. Ждем всех, кто готов соединить игру и историю, на нашем большом кибертурнире “Диктант Победы”».

(12+)

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных