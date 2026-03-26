Блогеры и историки сыграли в "Мир танков" в шоу-матч "Ростелекома" Общество

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Шоу-матч в рамках киберспортивного турнира по игре «Мир танков» «Диктант Победы» прошел в Московском кластере видеоигр и анимации. Организаторами мероприятия выступили «Ростелеком», Российское военно-историческое общество, студия «Леста», Агентство креативных индустрий Москвы и фонд «Сколково».

Участниками товарищеского матча стали блогеры, геймеры и преподаватели истории. Они встретились на киберарене в Сколково, где сразились в виртуальных боях в режиме «Стальной охотник».

Именно в этом режиме проводятся отборочные соревнования первого киберспортивного турнира «Диктант Победы», приуроченного к одноименной просветительской акции. С момента начала регистрации к присоединилось более 60 тысяч человек.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

«Шоу-матч в кластере видеоигр — часть нашего большого проекта “Диктант Победы”, который объединяет киберспорт и историческое просвещение. Мы привлекли профессиональных историков как экспертов, чтобы показать: видеоигры могут быть инструментом сохранения исторической памяти. Сегодня уже более 60 тысяч участников сражаются в отборочных соревнованиях».

Борис Синицкий, продуктовый директор «Мира танков»:

«Кибертурнир дает возможность людям разных профессий узнать друг друга: чем бы они ни занимались в повседневной жизни, на турнире у них будет одна общая задача и много тем для обсуждения после. Турниры по игре “Мир танков” проводятся регулярно, ведь это отличный способ организовать мероприятие, которое вовлечет большое количество участников. И состоявшийся в Сколково специальный турнир не стал исключением».

Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий Москвы:

«Московский кластер видеоигр и анимации — ключевая площадка индустрии с киберареной и крупнейшим в России медиаэкраном для киберспортивных трансляций. Шоу-матч наглядно продемонстрировал: видеоигры — это не только развлечение, но и эффективный образовательный инструмент, который объединяет поколения и помогает изучать историю в интерактивном формате».

Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям фонда «Сколково»:

«Специальный турнир в рамках проекта “Диктант Победы” пример того, как видеоигры и киберспорт работают инструментами просвещения, сохраняя историческую память на языке, понятном молодому поколению. Матчи в режиме “Стальной охотник” стали не только борьбой за победу, но и данью памяти героям прошлого. Ждем всех, кто готов соединить игру и историю, на нашем большом кибертурнире “Диктант Победы”».

