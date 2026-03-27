21 инвестпроект на 13,8 млрд рублей поддержали в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области одобрили выделение земельных участков под 21 инвестиционный проект. Решение приняли 26 марта на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве.

Общий объем заявленных инвестиций — около 13,8 млрд рублей. Большинство проектов связаны с туризмом и промышленностью. После их реализации в регионе должно появиться более 500 рабочих мест.

Исполняющий обязанности зампреда правительства области Артур Батурский отметил, что основная часть проектов будет реализована в туристической и промышленной сферах, а суммарно они дадут региону свыше 500 новых рабочих мест.

В Кстовском районе, в деревне Голошубиха, планируют разместить модульные некапитальные объекты для отдыха. Проект реализует компания "Глэмпинг Парк", которой предоставят два участка общей площадью 39 тысяч кв. метров. Инвестиции составят 200 млн рублей, завершить работы рассчитывают за четыре года.

В Городецком округе появится новая база отдыха от компании "Эмеральд Ивент". Под проект выделены два участка площадью 67 тысяч кв. метров. Объем вложений — 90 млн рублей, срок реализации — один год.

Сразу несколько проектов одобрены для Дзержинска. Здесь планируется построить цех по производству влажных салфеток ("Эко-Мегаполис", 73,5 млн рублей), комплекс по глубокой переработке полимерных отходов ("Биокар", 170 млн рублей), а также цех по выпуску жидких химических реагентов ("Химсинтез", 100 млн рублей).

Кроме того, в городе появится крупный производственно-складской комплекс компании "Полимеркомпозит", инвестор намерен вложить 600 млн рублей. Еще один проект — цех по производству средств индивидуальной защиты от компании "Си-Ланд" с инвестициями 574,4 млн рублей.

В Богородске планируют запустить производство и упаковку органических удобрений и торфа. Проект реализует "Литпромгарант-НН", объем вложений составит 178,9 млн рублей.

В Борском округе собираются построить спортивный комплекс для занятий теннисом. Инвестором выступает компания "Стройритм", которая планирует вложить 290 млн рублей.

Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов добавил, что с начала 2026 года в области уже одобрены проекты примерно на 32 млрд рублей. По его словам, они позволят создать более 700 рабочих мест.

Сейчас Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Поддержка бизнеса в регионе продолжается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

