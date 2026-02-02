Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Экономика

Участки под инвестпроекты на 277 млн рублей одобрили в Нижегородской области

02 февраля 2026 19:14 Экономика
Участки под инвестпроекты на 277 млн рублей одобрили в Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области утвердил выделение земельных участков под реализацию пяти новых инвестиционных проектов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

По словам министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова, большинство одобренных заявок касаются небольших промышленных инициатив. По его словам, в рамках этих проектов инвесторы планируют создать около 90 рабочих мест, а общий объем вложений составит около 277 млн рублей.

В частности, был согласован участок в районе Сормовского шоссе в Нижнем Новгороде для строительства производственного цеха по изготовлению и ремонту запасных частей. Заявителем выступило ООО "Нижэлектро". Участок площадью 2 873 кв. м предоставляется на срок строительства 80 месяцев. Объем инвестиций в проект составит 27 млн рублей.

Также одобрено выделение земли под спортивный лагерь в районе улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда в Нижнем Новгороде. Проект реализует компания ООО "Магнум Трейд". Площадь участка составит 5 859 кв. м, срок реализации - 2 года, объем инвестиций - 85,3 млн рублей.

Еще один проект - строительство производственно-складского здания в Дзержинске для выпуска бытовой химии и автомобильной косметики. Его инициатор - ООО "Соинвест". Площадь участка - 1 450 кв. м, срок строительства - 5 лет, инвестиции - 30,8 млн рублей.

Кроме того, АО "Траст" получит участки в Борском округе под два промышленных объекта: цеха по сборке пневмоавтоматических систем площадью 2 300 кв. м, и производственного здания для выпуска систем управления для пунктов приема жидких бытовых отходов площадью 1 307 кв. м. Срок реализации - 4 года, объем вложений - 88,5 млн и 45,2 млн рублей соответственно.

Заявки на получение земельных участков можно подавать через "Личный кабинет инвестора" на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Платформа разработана в рамках проекта "Сквозной инвестиционный поток", реализуемого по региональному инвестстандарту. Его цель - ускорение сроков реализации проектов и сокращение количества документов, необходимых от инвестора.

Для получения консультации по мерам поддержки бизнеса и вопросам реализации проектов предприниматели могут обратиться по номеру горячей линии 0052 или воспользоваться платформой обратной связи на портале "Госуслуги". 

Напомним, с 2025 года поддержка предпринимательства включена в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", реализуемый по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что за 2025 год совет одобрил участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей. 

