Нижегородский инвестпортал запустил раздел для инвесторов в ОКН Экономика

На инвестиционном портале Нижегородской области открылся специальный раздел, посвященный инвестициям в объекты культурного наследия (ОКН). Новый сервис разработан Корпорацией развития региона на основе сведений, представленных АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" (АСИРИС).

Главная цель раздела — упростить инвесторам доступ к информации о памятниках, которые можно реставрировать и использовать в коммерческих целях. Пользователь может изучить перечень доступных объектов и оставить заявку на интересующий проект.

Сейчас в каталоге представлено 39 объектов культурного наследия из 15 муниципальных районов области. Каждый объект сопровождается описанием характеристик и предложением способов использования.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко подчеркнул, что инвесторы все чаще обращают внимание на объекты культурного наследия, и новый раздел призван объединить всю полезную информацию для потенциальных инвесторов, заинтересованных в сохранении культурного наследия региона.

В разделе также содержатся сведения о мерах господдержки, специализированных сервисах и нормативных актах, регламентирующих взаимодействие инвесторов с объектами культурного наследия.

Инвесторам предоставляются субсидии, налоговые льготы, льготные кредиты и аренду объекта и земли под ним за символическую плату.

Генеральный директор АСИРИС Екатерина Крюнас напомнила, что главная задача региона заключается в сохранении исторического наследия и его вовлечении в экономику. Новые сервисы облегчат сотрудничество с инвесторами и сделают инвестиции в объекты культурного наследия более привлекательными.

Напомним, что инвестор выкупил Дом купца Башкирова в Городце за 12,8 млн рублей. А Дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде продают за 69 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Трехсвятский квартал Нижнего Новгорода планируется включить в реестр ОКН.