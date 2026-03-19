Питомник для роз за 1,5 млрд руб. предложили построить в Нижегородской области

Питомник для роз за 1,5 млрд руб. предложили построить в Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

В Нижегородской области рассматривают возможность создания крупного тепличного комплекса, рассчитанного на круглогодичное выращивание роз. В качестве площадки для реализации проекта инвесторам предложен участок площадью 16 гектаров в Сеченове.

Общая стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд рублей, следует из каталога инвестпроектов.

Согласно инвестиционному предложению, будущий питомник сможет ежегодно производить до 100 млн роз. Помимо этого, на площадке планируется выращивать овощи — томаты и огурцы, объем которых может достигать 15 млн тонн в год.

На возведение тепличного комплекса потребуется около одного года. Предполагается, что вложения окупятся примерно за три года.

Реализация проекта позволит создать около 100 рабочих мест.

Инвестору, который возьмется за строительство комплекса, готовы предоставить меры государственной поддержки. В их числе налоговые льготы, субсидии на приобретение оборудования и техники, а также гранты на развитие сельскохозяйственного производства и другие формы помощи.

