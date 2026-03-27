Собака покусала почтальона в Нижнем Новгороде

Собака укусила оператора I класса АО "Почта России" в Нижнем Новгороде, сообщили в Госинспекции труда по региону.
Животное напало на почтальона утром 20 марта — оно вцепилось в предплечье мужчины. Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт.
По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, что в Автозаводском районе из-за кота ввели карантин по бешенству.
