Собака покусала почтальона в Нижнем Новгороде Происшествия

Собака укусила оператора I класса АО "Почта России" в Нижнем Новгороде, сообщили в Госинспекции труда по региону.

Животное напало на почтальона утром 20 марта — оно вцепилось в предплечье мужчины. Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт.

По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, что в Автозаводском районе из-за кота ввели карантин по бешенству.