Можно ли требовать долю в родительской квартире
27 марта 2026 19:04 Общество
Нижний Новгород обязали выплатить 2 млн рублей за свалку на Правдинской

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Суды двух инстанций поддержали требования Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия о взыскании с администрации Нижнего Новгорода более 2 млн рублей за ущерб, причиненный почвам.

Нарушение природоохранного законодательства было выявлено в 2023 году. В районе дома №36 по улице Правдинской в Ленинском районе обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов — каменных блоков, боя кирпича и другого строительного мусора. Участок не был огорожен и находился в свободном доступе.

По данным надзорного ведомства, общая масса размещенных отходов превысила 65 тонн, площадь захламления составила более 172 квадратных метров.

Установлено, что земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. В соответствии с законодательством обязанности по их содержанию возложены на органы местного самоуправления.

По итогам проверки администрации города вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных экологических требований. Специалисты Росприроднадзора также рассчитали размер вреда, причиненного почвам. Добровольно возместить ущерб мэрия отказалась, после чего ведомство обратилось в суд.

Суд признал вину ответчика полностью доказанной. В решении отмечено, что загрязнение произошло вследствие бездействия органа местного самоуправления, который не исполнил обязанности в сфере охраны окружающей среды и муниципального земельного контроля.

Решение о взыскании с муниципалитета полной суммы ущерба вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что коммунальщиков оштрафуют за сбросы в Оку в Нижегородской области.

