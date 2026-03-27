Нижний Новгород обязали выплатить 2 млн рублей за свалку на Правдинской

Суды двух инстанций поддержали требования Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия о взыскании с администрации Нижнего Новгорода более 2 млн рублей за ущерб, причиненный почвам.
Нарушение природоохранного законодательства было выявлено в 2023 году. В районе дома №36 по улице Правдинской в Ленинском районе обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов — каменных блоков, боя кирпича и другого строительного мусора. Участок не был огорожен и находился в свободном доступе.
По данным надзорного ведомства, общая масса размещенных отходов превысила 65 тонн, площадь захламления составила более 172 квадратных метров.
Установлено, что земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. В соответствии с законодательством обязанности по их содержанию возложены на органы местного самоуправления.
По итогам проверки администрации города вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных экологических требований. Специалисты Росприроднадзора также рассчитали размер вреда, причиненного почвам. Добровольно возместить ущерб мэрия отказалась, после чего ведомство обратилось в суд.
Суд признал вину ответчика полностью доказанной. В решении отмечено, что загрязнение произошло вследствие бездействия органа местного самоуправления, который не исполнил обязанности в сфере охраны окружающей среды и муниципального земельного контроля.
Решение о взыскании с муниципалитета полной суммы ущерба вступило в законную силу.
