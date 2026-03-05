Многомиллионные требования предъявили операторам нижегородских полигонов Общество

Росприроднадзор предъявил крупные финансовые требования компаниям, занимающимся размещением и утилизацией коммунальных отходов в Нижегородской области. Речь идет о доначислении платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на сотни миллионов рублей, пишет "Коммерсант-Приволжье".

Межрегиональное управление ведомства потребовало от ООО "МАГ Груп" доплатить 644 млн рублей с учетом пеней за первое полугодие 2024 года. Компания управляет межмуниципальным полигоном, принимающим отходы из Нижнего Новгорода и Дзержинска.

В организации пояснили, что во время проверки в 2024 году сотрудники Росприроднадзора "самостоятельно переквалифицировали" фильтрационные стоки на полигоне "МАГ-1" в отход IV класса опасности. Акт и требование о доплате были оформлены 18 февраля 2026 года, примерно через полтора года после проверки. Около 100 млн рублей в общей сумме составляют пени.

В компании считают выводы надзорного органа противоречащими фактам и проектной документации полигона, прошедшего государственную экологическую экспертизу. Там подчеркивают, что прибыль предприятия за 2024 год составила 53 млн рублей, поэтому оплатить начисленную сумму невозможно. По мнению руководства, требования могут поставить под угрозу работу с более чем половиной отходов региона. Компания обратилась в суд, однако в приостановке действия решения ей отказано.

Около 100 млн рублей с пенями также доначислено ООО "Реал-Кстово", эксплуатирующему полигон в Кстовском округе. Руководитель группы компаний "Реал-Инвест" Лев Тарабарин сообщил, что начисление связано с тем, что в 2023 году предприятие не сдало необходимую декларацию. Он заявил, что компания не знала о нарушении и не получала своевременного уведомления от надзорного органа. По словам Тарабарина, в случае неудачи в суде компания может столкнуться с банкротством, а проект расширения полигона окажется под угрозой.

В Росприроднадзоре комментировать ситуацию отказались, предложив дождаться итогов судебных разбирательств. А в министерстве экологии Нижегородской области сообщили, что анализируют правомерность предъявленных требований совместно с операторами.

Ранее сообщалось, что 19 несанкционированных свалок планируют ликвидировать в Нижегородской области в 2026 году.