Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 09:51
Испытательная лаборатория нефтепродуктов ЛПДС "Староликеево" подтвердила компетентность
05 марта 2026 09:21
Многомиллионные требования предъявили операторам нижегородских полигонов
05 марта 2026 08:00
Паводок в Нижегородской области: какие инфекции приносит талая вода
05 марта 2026 07:00
Более 200 маломерных судов отправили на штрафстоянку в ПФО за 2025 год
04 марта 2026 18:22
699 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Нижегородской области
04 марта 2026 17:45
Еще в двух нижегородских деревнях ввели карантин по бешенству
04 марта 2026 17:28
Суд закрыл частную медклинику в Дзержинске
04 марта 2026 17:10
Эксклюзив
Три новых общественных туалета установят в Нижнем Новгороде в 2026 году
04 марта 2026 16:52
Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке
04 марта 2026 16:33
Юрий Станкевич проверил состояние школы и поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода
Общество

Многомиллионные требования предъявили операторам нижегородских полигонов

05 марта 2026 09:21 Общество
Многомиллионные требования предъявили операторам нижегородских полигонов

Фото: Александр Воложанин

Росприроднадзор предъявил крупные финансовые требования компаниям, занимающимся размещением и утилизацией коммунальных отходов в Нижегородской области. Речь идет о доначислении платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на сотни миллионов рублей, пишет "Коммерсант-Приволжье".

Межрегиональное управление ведомства потребовало от ООО "МАГ Груп" доплатить 644 млн рублей с учетом пеней за первое полугодие 2024 года. Компания управляет межмуниципальным полигоном, принимающим отходы из Нижнего Новгорода и Дзержинска.

В организации пояснили, что во время проверки в 2024 году сотрудники Росприроднадзора "самостоятельно переквалифицировали" фильтрационные стоки на полигоне "МАГ-1" в отход IV класса опасности. Акт и требование о доплате были оформлены 18 февраля 2026 года, примерно через полтора года после проверки. Около 100 млн рублей в общей сумме составляют пени.

В компании считают выводы надзорного органа противоречащими фактам и проектной документации полигона, прошедшего государственную экологическую экспертизу. Там подчеркивают, что прибыль предприятия за 2024 год составила 53 млн рублей, поэтому оплатить начисленную сумму невозможно. По мнению руководства, требования могут поставить под угрозу работу с более чем половиной отходов региона. Компания обратилась в суд, однако в приостановке действия решения ей отказано.

Около 100 млн рублей с пенями также доначислено ООО "Реал-Кстово", эксплуатирующему полигон в Кстовском округе. Руководитель группы компаний "Реал-Инвест" Лев Тарабарин сообщил, что начисление связано с тем, что в 2023 году предприятие не сдало необходимую декларацию. Он заявил, что компания не знала о нарушении и не получала своевременного уведомления от надзорного органа. По словам Тарабарина, в случае неудачи в суде компания может столкнуться с банкротством, а проект расширения полигона окажется под угрозой.

В Росприроднадзоре комментировать ситуацию отказались, предложив дождаться итогов судебных разбирательств. А в министерстве экологии Нижегородской области сообщили, что анализируют правомерность предъявленных требований совместно с операторами.

Ранее сообщалось, что 19 несанкционированных свалок планируют ликвидировать в Нижегородской области в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Свалки ТКО
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
ЗСНО попросит Госдуму ускорить принятие законов о свалках
04 февраля 2026 13:11
Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области
02 февраля 2026 14:33
Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных