Общество

Администрация Кстовского округа выплатит 2,6 млн рублей за загрязнение почвы

06 февраля 2026 14:58 Общество
06 февраля 2026 14:58 Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

Администрация Кстовского муниципального округа Нижегородской области должна возместить ущерб в размере более 2,6 млн рублей за загрязнение почвы. Такое решение приняли суды двух инстанций, поддержав Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Нарушение экологического законодательства было зафиксировано в 2023 году. В районе станции Зелецино специалисты нашли в земле углубление, куда слили отходы нефтепродуктов. Анализы показали, что содержание вредных веществ в почве превышает допустимые нормы.

Площадь загрязнённого участка составила свыше 830 квадратных метров. На основании этих данных эксперты Росприроднадзора рассчитали сумму нанесённого вреда.

Выяснилось, что загрязнённая территория относится к землям, государственная собственность на которые официально не оформлена. По закону за такие участки отвечают местные власти.

Администрация округа отказалась добровольно компенсировать ущерб. Впоследствии суд установил, что муниципальные власти не приняли необходимых мер для предотвращения незаконного размещения отходов, что и привело к загрязнению.

Судебное постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с администрации Дальнеконстантиновского округа более 23,7 млн рублей за вред, нанесенный почве из-за стихийной свалки. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Кстовский район Росприроднадзор Экология
