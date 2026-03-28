Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"

28 марта 2026 16:26 Культура и отдых

В столице Приволжья открылась выставка "Слияние. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств" (0+). Проект приурочен к 130-летию Нижегородского художественного музея и 30-летию кампуса НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. 

Центральной идеей экспозиции стала Стрелка — место слияния Оки и Волги, которое авторы проекта рассматривают как ключевую метафору города. Выставочное пространство напрямую связано с этим образом: из залов открывается вид на Стрелку, и городской пейзаж становится частью экспозиции.

Проект предлагает по-новому взглянуть на историю Нижнего Новгорода, показав, как цепочки случайных событий и совпадений влияли на развитие культуры, науки и промышленности. Экспозиция объединяет прошлое, настоящее и возможное будущее города.

На выставке представлено более 100 экспонатов из собраний ведущих музеев страны, в том числе Русского музея, музея архитектуры имени Щусева, музея современной истории России, музея истории российской литературы имени Даля, музея Маяковского, а также нижегородских музейных институций и Центра туризма "Русские крылья" из Чкаловска.

Хронология представленных объектов охватывает почти четыре столетия. Среди них — французская гравюра с картой Волги 1659 года, а также современные арт-объекты, созданные специально к открытию.

Куратор выставки Дарья Колпашникова отметила, что проект задуман как признание в любви городу и попытка исследовать его идентичность через разные эпохи и художественные практики. Стрелка выбрана не только как природный символ, но и как образ пересечения идей и обстоятельств.

В создании экспозиции участвовали преподаватели, студенты и выпускники НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. В рамках творческой лаборатории под руководством звукового художника Глеба Глонти участники работали над аудиоландшафтами Стрелки, проводили исследования и готовили тексты для каталога.

Кроме того, в Школе дизайна НИУ ВШЭ разработали визуальную концепцию проекта. Подготовка сопровождалась открытыми конкурсами на фирменный стиль и плакаты, в которых приняли участие более 100 молодых дизайнеров и представителей профильных школ.

Выставка будет работать до 7 июня.

Фото: Александр Воложанин

Слияние в НГХМ
Слияние в НГХМ
Слияние в НГХМ
Слияние в НГХМ
Слияние в НГХМ
Слияние в НГХМ
Слияние в НГХМ
Слияние в НГХМ
Слияние в НГХМ

