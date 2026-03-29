Нижегородцам объяснили, для чего дороги весной моют с шампунем Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде уже стартовали мероприятия по наведению порядка после зимы: рабочие чистят дороги, прибордюрные полосы, убирают вскрывшийся из-под снега мусор, приступают к мойке ограждений и остановок, а также уже моют проезжую часть, в том числе с шампунем. Последнее вызвало некоторое недоумение у горожан - мол, кому нужен этот лоск и марафет?

На самом деле, это не просто вопрос эстетики, а важная мера с точки зрения физики и химии, объяснил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Простого полива из шланга недостаточно, и вот почему:

Зимняя грязь: За зиму на асфальте образуется невидимая плёнка из остатков бензина, масел, мазута и других химических веществ. Обычная вода не может справиться с этой "коктейльной" смесью, она просто скатывается каплями. Только шампунь способен эффективно удалить эти загрязнения.

Городская пыль: Это не просто частицы земли, а микроскопические фрагменты шин и тяжёлые металлы от тормозных колодок. Шампунь с поверхностно-активными веществами проникает в поры асфальта, "подцепляет" грязь и уносит её в ливневую канализацию, предотвращая её попадание в воздух и, соответственно, в наши лёгкие.

Безопасность дорожного движения: Масляная плёнка делает дорогу скользкой даже в сухую погоду, что может привести к авариям. Мытьё с шампунем улучшает сцепление колёс с асфальтом, сокращая тормозной путь и повышая безопасность на дорогах.

Долговечность асфальта: Грязь и реагенты, проникая в поры дорожного полотна, разрушают его изнутри. Регулярная мойка с шампунем помогает предотвратить эти процессы, продлевая срок службы асфальта и снижая необходимость в его частой замене.

Таким образом, мытьё улиц шампунем — это не просто способ придать им "глянцевый" вид, а важная мера по поддержанию чистоты, безопасности и долговечности дорожного покрытия. Однако важно использовать биоразлагаемые шампуни, чтобы не навредить экосистеме и не перегружать очистные сооружения.

Напомним, официальный месячник по благоустройству пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая. общегородской субботник состоится 5 апреля.