  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
29 марта 2026 11:34 Общество
Нижегородцам объяснили, для чего дороги весной моют с шампунем

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде уже стартовали мероприятия по наведению порядка после зимы: рабочие чистят дороги, прибордюрные полосы, убирают вскрывшийся из-под снега мусор, приступают к мойке ограждений и остановок, а также уже моют проезжую часть, в том числе с шампунем. Последнее вызвало некоторое недоумение у горожан - мол, кому нужен этот лоск и марафет?

На самом деле, это не просто вопрос эстетики, а важная мера с точки зрения физики и химии, объяснил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Простого полива из шланга недостаточно, и вот почему:

Зимняя грязь: За зиму на асфальте образуется невидимая плёнка из остатков бензина, масел, мазута и других химических веществ. Обычная вода не может справиться с этой "коктейльной" смесью, она просто скатывается каплями. Только шампунь способен эффективно удалить эти загрязнения.

Городская пыль: Это не просто частицы земли, а микроскопические фрагменты шин и тяжёлые металлы от тормозных колодок. Шампунь с поверхностно-активными веществами проникает в поры асфальта, "подцепляет" грязь и уносит её в ливневую канализацию, предотвращая её попадание в воздух и, соответственно, в наши лёгкие.

Безопасность дорожного движения: Масляная плёнка делает дорогу скользкой даже в сухую погоду, что может привести к авариям. Мытьё с шампунем улучшает сцепление колёс с асфальтом, сокращая тормозной путь и повышая безопасность на дорогах.

Долговечность асфальта: Грязь и реагенты, проникая в поры дорожного полотна, разрушают его изнутри. Регулярная мойка с шампунем помогает предотвратить эти процессы, продлевая срок службы асфальта и снижая необходимость в его частой замене.

Таким образом, мытьё улиц шампунем — это не просто способ придать им "глянцевый" вид, а важная мера по поддержанию чистоты, безопасности и долговечности дорожного покрытия. Однако важно использовать биоразлагаемые шампуни, чтобы не навредить экосистеме и не перегружать очистные сооружения.

Напомним, официальный месячник по благоустройству пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая. общегородской субботник состоится 5 апреля.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных