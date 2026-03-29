Действующий чемпион России "Торпедо-Горький" выбыл из борьбы в плей-офф Спорт

Действующий обладатель Кубка Чемпиона России "Торпедо-Горький" не смог подтвердить свой титул - и в этом сезоне останавливается на 1/8 стадии розыгрыша трофея, проиграв 0:4 в серии с "Магниткой".

В Магнитогорске нижегородская команда 22 и 24 марта дважды уступила хозяевам со счётом 1:3 и 3:6, затем серия переместилась в Нижний Новгород. 27 марта "Торпедо-Горький" хоть и с минимальным счётом, но потерпел третье поражение подряд - 0:1.

На игру 29 марта команда выходила с настроем "всё или ничего". И в первом периоде "Торпедо-Горький" даже удалось выйти вперёд, забросив две безответные шайбы: отличились Никита Рожков и Даниил Ильин. Но во второй двадцатиминутке гости отыгрались.

Третий период прошёл без заброшенных шайб, команды ушли в овертайм - и в дополнительное время "Магнитка" оказалась сильнее.

Напомним, в прошлом сезоне хоккейный клуб "Торпедо-Горький" под управлением Алексея Исакова завоевал Кубок Чемпиона России впервые в истории. Это был первый сезон фарм-клуба в ВХЛ после приостановления участия в лиге из-за финансовых проблем в 2020 году. В сезоне 2025/26 команду возглавил Дмитрий Космачёв.

Ранее стало известно, что торпедовская команда Молодёжной хоккейной лиги отпраздновала домашнюю победу над "Ладьёй" со счётом 8:0 и уверенно вышла в плей-офф.