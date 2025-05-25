Дмитрий Космачёв стал главным тренером ХК "Торпедо-Горький" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Новым наставников фарм-клуба нижегородского ХК "Торпедо" назначен Дмитрий Космачев. Информация об этом появилась в соцсетях "Торпедо-Горький".

39-летний специалист родился в Нижнем Новгороде (тогда еще Горьком) и начинал свою хоккейную карьеру в системе "Торпедо". Вернувшись из ЦСКА, Космачёв взял бронзу Высшей лиги в составе нижегородцев в сезоне 2009-2010. Затем играл еще в нескольких клубах ВХЛ и КХЛ и завоевал Кубок Гагарина в составе казанского "Ак Барса".

Свою тренерскую карьеру бывший защитник начал в 2017 году, возглавив детскую хоккейную команду "Юность" (Нижний Новгород). С сезона 2019/20 являлся главным тренером нижегородского "Торпедо", выступающего в ЮХЛ. Под его руководством команда дважды завоевывала золотые награды Первенства ПФО.

В 2023 году Космачев вошел в тренерский штаб МХК "Чайка", где начал плодотворно работать старшим тренером бок о бок с Алексеем Исаковым. В нынешнем сезоне нижегородец приложил руку к чемпионству "Торпедо-Горький".

Напомним, Алексей Исаков, который возглавлял фарм-клуб в сезоне 2024/2025, после победы в Кубке Чемпиона России стал главным тренером основной команды "Торпедо". А бывший главный тренер нижегородского "Торпедо" Игорь Ларионов теперь возглавляет питерский "СКА", сменив на посту Романа Ротенберга.