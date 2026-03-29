Нижегородская "Чайка" обыграла "Ладью" со счётом 8:0 и вышла в плей-офф МХЛ Спорт

Торпедовская команда Молодёжной хоккейной лиги отпраздновала домашнюю победу над "Ладьёй" со счётом 8:0 и уверенно вышла в плей-офф.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата "Чайка" не смогла напрямую вступить в борьбу за Кубок Харламова, поэтому ей предстояло выступление в плей-ин с лидером Серебряного дивизиона - "Ладьёй" из Тольятти. Победитель этой серии проходит в плей-офф. Первый матч нижегородцы провели на выезде и выиграли со счётом 6:3.

Сегодняшняя игра проходила в Нижнем Новгороде на арене "Нагорного". Матч начался динамично: уже на восьмой минуте счёт стал 4:0 в пользу торпедовской команды. Авторами голов стали Глеб Пугачёв, Сергей Скворцов, Глеб Стафеев и Владислав Мишин.

Во втором периоде игра продолжилась в том же духе. Торпедовцы забросили ещё две шайбы - отличились Артём Матюк и Иван Муллеров, а в третьем периоде Владислав Мишин и Александр Яценко увеличили и без того разгромный счёт.

Голкипер Марат Сабитов оформил свой четвёртый "сухарь" в этом сезоне.

В 1/8 финала плей-офф "Чайка" встретится с "Ирбисом" (0+). Матчи пройдут 3 и 4 апреля в Казани, а затем 7 апреля в Нижнем Новгороде. Если потребуется, команды сыграют дополнительные матчи 8 апреля в Нижнем Новгороде и 10 апреля в Казани.

Стоит отметить, что с казанцами бело-синие встречались в конце регулярки - и дважды ##635906##проиграли# им, из-за чего опустились в зону плей-ин.