В Нижегородской области спрос на вахтовиков - водителей спецтехники вырос на 61% Общество

В Нижегородской области зафиксирован значительный рост спроса на водителей спецтехники, работающих вахтовым методом. С начала года число вакансий в этой сфере увеличилось на 61%, выяснили аналитики "Авито Работы". Средний уровень предлагаемой заработной платы для водителей спецтехники составляет 90 498 рублей.

Такие специалисты востребованы на строительных и промышленных объектах, где требуется выполнение сложных задач с использованием специализированной техники.

Также наблюдается рост числа вакансий среди строителей. В этом сегменте количество предложений увеличилось на 27%, а средний уровень зарплаты составляет 208 126 рублей. Строительные работы остаются ключевыми для реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе.

Электрогазосварщики также демонстрируют положительную динамику. Число вакансий в этой профессии выросло на 13%, а средний уровень предлагаемой зарплаты составляет 209 943 рубля. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий среди представленных, что обусловлено высокой квалификацией и сложностью выполняемых задач.

В целом, рост числа вакансий в Нижегородской области указывает на сохраняющийся спрос на специалистов рабочих профессий, работающих вахтовым методом. Этот формат остается актуальным для крупных инфраструктурных и промышленных проектов, требующих привлечения квалифицированных кадров на длительный срок.