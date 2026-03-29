В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

29 марта 2026 16:20 Общество
В Нижегородской области спрос на вахтовиков - водителей спецтехники вырос на 61%

В Нижегородской области зафиксирован значительный рост спроса на водителей спецтехники, работающих вахтовым методом. С начала года число вакансий в этой сфере увеличилось на 61%, выяснили аналитики "Авито Работы". Средний уровень предлагаемой заработной платы для водителей спецтехники составляет 90 498 рублей.

Такие специалисты востребованы на строительных и промышленных объектах, где требуется выполнение сложных задач с использованием специализированной техники.

Также наблюдается рост числа вакансий среди строителей. В этом сегменте количество предложений увеличилось на 27%, а средний уровень зарплаты составляет 208 126 рублей. Строительные работы остаются ключевыми для реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе.

Электрогазосварщики также демонстрируют положительную динамику. Число вакансий в этой профессии выросло на 13%, а средний уровень предлагаемой зарплаты составляет 209 943 рубля. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий среди представленных, что обусловлено высокой квалификацией и сложностью выполняемых задач.

В целом, рост числа вакансий в Нижегородской области указывает на сохраняющийся спрос на специалистов рабочих профессий, работающих вахтовым методом. Этот формат остается актуальным для крупных инфраструктурных и промышленных проектов, требующих привлечения квалифицированных кадров на длительный срок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Работа Строительство Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных