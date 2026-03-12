Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 марта 2026 12:10
Вакансии в Нижегородской области стали закрываться быстрее
12 марта 2026 11:45
Контроль за расходами чиновников ужесточат в Нижегородской области
12 марта 2026 11:34
Евгений Люлин обсудил развитие бизнеса с нижегородками-предпринимателями
12 марта 2026 09:33
Инвестор вложит 2,1 млрд рублей в строительство отеля у нижегородского кремля
12 марта 2026 07:34
В Нижнем Новгороде утверждают границы правительственного квартала на Сенной
11 марта 2026 15:27
Требования к цвету такси установят в Нижегородской области
11 марта 2026 14:09
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в бизнес-миссии в Омске
11 марта 2026 11:32
Реестр ответственного бизнеса появится в Нижегородской области
10 марта 2026 18:32
Арестованный животноводческий комплекс продают в Нижегородской области
10 марта 2026 18:15
Число ИП в Нижегородской области побило десятилетний рекорд
Экономика

Вакансии в Нижегородской области стали закрываться быстрее

12 марта 2026 12:10 Экономика
Вакансии в Нижегородской области стали закрываться быстрее

Фото: Нижегородский кадровый центр

В Нижегородской области работодатели стали быстрее находить сотрудников благодаря работе кадрового центра "Работа России". Его деятельность ведется в рамках нацпроекта "Кадры", который стартовал в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина.

По данным регионального кадрового центра, среднее время существования вакансии сократилось на две недели. Если год назад работодателям требовалось в среднем 68 дней для поиска сотрудника, то сейчас этот показатель снизился до 54 дней.

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин сообщил, что этого удалось добиться благодаря более активному взаимодействию с работодателями, внедрению современных технологий и автоматизации обработки заявок. По его словам, компании все чаще доверяют кадровому центру подбор персонала.

"Для нас важно, чтобы предприятия региона работали стабильно и без кадровых простоев", — подчеркнул он.

В работе с компаниями специалисты центра используют аналитику данных о ситуации на региональном рынке труда, что помогает лучше понимать потребности бизнеса. Кроме того, особое внимание уделяется качественному оформлению вакансий: консультанты помогают работодателям грамотно составлять описания и акцентировать внимание на преимуществах и социальных гарантиях.

Как отметила исполняющая обязанности директора Нижегородского кадрового центра "Работа России" Елена Видяева, служба занятости постепенно меняет формат работы.

"Мы перестали быть просто посредником между соискателем и работодателем. Сегодня наша задача — стать для бизнеса надежным партнером, который детально разбирается в специфике каждой вакансии", — сказала она.

По словам Видяевой, специалисты центра анализируют не только требования к кандидатам, но и условия труда и корпоративную культуру компаний. Это помогает подбирать сотрудников, которые смогут закрепиться на рабочем месте, что, в свою очередь, способствует снижению безработицы и стабильной работе предприятий.

Нижегородская область входит в число первых 17 регионов России, где реализуется проект комплексной модернизации службы занятости и открыты современные кадровые центры "Работа России". Благодаря обновлению системы в регионе удалось достичь рекордно низкого уровня регистрируемой безработицы — сейчас он составляет 0,007%.

Получить консультацию по размещению вакансий работодатели могут по телефону контакт-центра 8 (800) 250-47-47 или в официальной группе Нижегородского кадрового центра "Работа России" во "ВКонтакте".

С 2025 года в России действует национальный проект "Кадры", запущенный по поручению президента Владимира Путина. В его состав входят федеральные проекты "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда". Они направлены на подготовку специалистов под потребности работодателей за счет координации работы образовательных учреждений, компаний и государства.

Ранее мы рассказывали о ярмарках вакансий, которые пройдут в марте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
кадры Работа Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2026 11:27
Нижегородский кадровый центр запустил профориентационный проект для ветеранов СВО
17 февраля 2026 11:24
Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год
26 января 2026 10:17
Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев
26 января 2026 09:55
86% нижегородцев планируют поменять работу в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных