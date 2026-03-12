Вакансии в Нижегородской области стали закрываться быстрее Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр

В Нижегородской области работодатели стали быстрее находить сотрудников благодаря работе кадрового центра "Работа России". Его деятельность ведется в рамках нацпроекта "Кадры", который стартовал в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина.

По данным регионального кадрового центра, среднее время существования вакансии сократилось на две недели. Если год назад работодателям требовалось в среднем 68 дней для поиска сотрудника, то сейчас этот показатель снизился до 54 дней.

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин сообщил, что этого удалось добиться благодаря более активному взаимодействию с работодателями, внедрению современных технологий и автоматизации обработки заявок. По его словам, компании все чаще доверяют кадровому центру подбор персонала.

"Для нас важно, чтобы предприятия региона работали стабильно и без кадровых простоев", — подчеркнул он.

В работе с компаниями специалисты центра используют аналитику данных о ситуации на региональном рынке труда, что помогает лучше понимать потребности бизнеса. Кроме того, особое внимание уделяется качественному оформлению вакансий: консультанты помогают работодателям грамотно составлять описания и акцентировать внимание на преимуществах и социальных гарантиях.

Как отметила исполняющая обязанности директора Нижегородского кадрового центра "Работа России" Елена Видяева, служба занятости постепенно меняет формат работы.

"Мы перестали быть просто посредником между соискателем и работодателем. Сегодня наша задача — стать для бизнеса надежным партнером, который детально разбирается в специфике каждой вакансии", — сказала она.

По словам Видяевой, специалисты центра анализируют не только требования к кандидатам, но и условия труда и корпоративную культуру компаний. Это помогает подбирать сотрудников, которые смогут закрепиться на рабочем месте, что, в свою очередь, способствует снижению безработицы и стабильной работе предприятий.

Нижегородская область входит в число первых 17 регионов России, где реализуется проект комплексной модернизации службы занятости и открыты современные кадровые центры "Работа России". Благодаря обновлению системы в регионе удалось достичь рекордно низкого уровня регистрируемой безработицы — сейчас он составляет 0,007%.

Получить консультацию по размещению вакансий работодатели могут по телефону контакт-центра 8 (800) 250-47-47 или в официальной группе Нижегородского кадрового центра "Работа России" во "ВКонтакте".

С 2025 года в России действует национальный проект "Кадры", запущенный по поручению президента Владимира Путина. В его состав входят федеральные проекты "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда". Они направлены на подготовку специалистов под потребности работодателей за счет координации работы образовательных учреждений, компаний и государства.

