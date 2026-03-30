Производство морепродуктов расширят за 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде

Фото:
ООО "Лунское море" в Нижнем Новгороде планирует направить 1,2 млрд рублей на развитие производственных мощностей, сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.Предприятие занимается переработкой икры и морепродуктов, а также выпускает соответствующую продукцию, которая экспортируется в 20 стран.
В рамках инвестиционного проекта компания намерена возвести производственно-складской комплекс площадью 15 тысяч кв. метров. Завершение строительства запланировано на конец текущего года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+