Производство морепродуктов расширят за 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде Экономика

ООО "Лунское море" в Нижнем Новгороде планирует направить 1,2 млрд рублей на развитие производственных мощностей, сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

Предприятие занимается переработкой икры и морепродуктов, а также выпускает соответствующую продукцию, которая экспортируется в 20 стран.

В рамках инвестиционного проекта компания намерена возвести производственно-складской комплекс площадью 15 тысяч кв. метров. Завершение строительства запланировано на конец текущего года.