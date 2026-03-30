Аварийный дом на улице Углова в Нижнем Новгороде изымут для сноса

Городские власти планируют изъять многоквартирный дом №2А по улице Углова в Приокском районе, следует из постановления на сайте муниципалитета.
Здание, расположенное в микрорайоне Караваиха, ранее признали аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим муниципальные власти инициировали процедуру изъятия помещений, находящихся в общей долевой собственности, а также земельного участка под домом.
Администрации предстоит подготовить соглашения об изъятии недвижимости и направить их собственникам. Кроме того, будет проведена оценка рыночной стоимости имущества и рассчитан размер убытков, связанных с изъятием.
Напомним, что в микрорайоне "Караваиха" также планируется реализация проекта КРТ.
Сообщалось, что на улице Циолковского в Сормове планируют снести десять ветхих домов. Также мэрия изымает для сноса дом на улице Славянской.
