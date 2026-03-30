В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Последние новости рубрики Общество
30 марта 2026 17:53
Синоптик Мокеева предупредила нижегородцев о похолодании в апреле
30 марта 2026 17:20
Аварийный дом на улице Углова в Нижнем Новгороде изымут для сноса
30 марта 2026 16:25
Выяснилось, какие две поликлиники присоединят к нижегородской больнице №5
30 марта 2026 16:10
Мост через Кудьму в Кстовском районе затопило из-за паводка
30 марта 2026 15:57
Банк "Солидарность" запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна
30 марта 2026 15:55
Нижегородские онкологи присоединились к мастер-классам специалистов из Китая
30 марта 2026 15:43
Ежедневное наблюдение организовали за Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде
30 марта 2026 15:13
Стальной канат привезли для канатки через Оку в Нижнем Новгороде
30 марта 2026 14:55
Новых директоров назначили в двух нижегородских колледжах
30 марта 2026 14:40
Передовой опыт нижегородских педагогов представили на конференции "Воспитатели России"
Общество

30 марта 2026 17:20 Общество
Аварийный дом на улице Углова в Нижнем Новгороде изымут для сноса

Городские власти планируют изъять многоквартирный дом №2А по улице Углова в Приокском районе, следует из постановления на сайте муниципалитета.

Здание, расположенное в микрорайоне Караваиха, ранее признали аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим муниципальные власти инициировали процедуру изъятия помещений, находящихся в общей долевой собственности, а также земельного участка под домом.

Администрации предстоит подготовить соглашения об изъятии недвижимости и направить их собственникам. Кроме того, будет проведена оценка рыночной стоимости имущества и рассчитан размер убытков, связанных с изъятием.

Напомним, что в микрорайоне "Караваиха" также планируется реализация проекта КРТ. 

Сообщалось, что на улице Циолковского в Сормове планируют снести десять ветхих домов. Также мэрия изымает для сноса дом на улице Славянской.

Новости по теме
27 января 2026 10:31
Нижегородская мэрия изымает аварийный дом на Зеленодольской для сноса
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
