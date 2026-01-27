10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Нижегородская мэрия изымает аварийный дом на Зеленодольской для сноса

27 января 2026 10:31 Общество
Нижегородская мэрия изымает аварийный дом на Зеленодольской для сноса

Фото: "Яндекс Карты"

Нижегородская мэрия изымает аварийный дом №112 на Зеленодольской улице для сноса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. 

Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году. Вместе с домом изымается земельный участок, на котором он расположен. 

Собственникам направят копии постановления и подготовят соглашения об изъятии. Эти документы будут согласовываться с департаментом строительства и капитального ремонта. После чего с каждым владельцем подпишут индивидуальное соглашение.

Компенсацию за жилье определят на основе рыночной оценки. Оценкой займется департамент строительства. После утверждения стоимости собственникам направят предложения о выкупе. 

Когда все юридические процедуры будут завершены, право собственности на дом и участок перейдет муниципалитету. 

Ранее сообщалось, что в 2026 году нижегородская мэрия планирует снести 20 аварийных домов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Ветхий фонд Жилье Снос
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
