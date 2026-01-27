Нижегородская мэрия изымает аварийный дом на Зеленодольской для сноса Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Нижегородская мэрия изымает аварийный дом №112 на Зеленодольской улице для сноса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году. Вместе с домом изымается земельный участок, на котором он расположен.

Собственникам направят копии постановления и подготовят соглашения об изъятии. Эти документы будут согласовываться с департаментом строительства и капитального ремонта. После чего с каждым владельцем подпишут индивидуальное соглашение.

Компенсацию за жилье определят на основе рыночной оценки. Оценкой займется департамент строительства. После утверждения стоимости собственникам направят предложения о выкупе.

Когда все юридические процедуры будут завершены, право собственности на дом и участок перейдет муниципалитету.

Ранее сообщалось, что в 2026 году нижегородская мэрия планирует снести 20 аварийных домов.