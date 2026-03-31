Рыбалку ограничат в Нижегородской области с 1 апреля Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

С 1 апреля 2026 года в Нижегородской области вводятся ежегодные ограничения на вылов рыбы в связи с началом нерестового периода. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

На время нереста промышленный лов полностью запрещается. Любительская рыбалка разрешена только с берега, вне нерестовых участков, с использованием поплавочной или донной удочки и не более чем с двумя крючками.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев подчеркнул, что весенний нерест играет ключевую роль в сохранении популяции рыбы. По его словам, в этот период усиливаются рейды по выявлению нарушений. В прошлом году при содействии ведомства было зафиксировано 100 случаев несоблюдения правил рыболовства.

Ограничения будут действовать в разные сроки в зависимости от водоема:

с 1 апреля по 10 июня — на Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища с притоками в границах области;

с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с впадающими реками (за исключением указанного участка Оки);

с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище с притоками и на озерах региона.

Перечень нерестовых участков размещен на официальном сайте ведомства в приложении к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна.

Суточная норма вылова составляет не более 5 килограммов на человека. Если вес одной рыбы превышает 5 килограммов, допускается оставить только один экземпляр.

В ведомстве напомнили, что за нарушение правил предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ — штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией судна и орудий лова. Незаконная добыча водных биоресурсов подпадает под действие ст. 256 УК РФ. Санкции предусматривают штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

