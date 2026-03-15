15 марта 2026 09:40 Общество
Нижегородцам напомнили о запрете на вылов рыбы в зимовальных ямах до 30 апреля

Минлесхоз Нижегородской области призывает всех рыбаков строго соблюдать полный запрет на ловлю рыбы в зимовальных ямах региона. Это делается, чтобы защитить рыб и сохранить их популяцию.

Запрет вступил в силу с 1 октября 2025 года и будет действовать до 30 апреля. Он распространяется на все официально зарегистрированные зимовальные ямы на водоёмах Нижегородской области (перечень таких мест можно найти в приложении к Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна).

Зимовальные ямы — это особые места на водоёмах, где рыба уходит на зимовку. В этот период рыба становится особенно уязвимой из-за замедленного обмена веществ. Даже минимальное вмешательство может привести к массовой гибели рыб и нанести серьёзный урон экосистеме водоёмов.

В зимовальных ямах категорически запрещено использовать любые орудия рыболовства, также запрещено находиться на льду в этих зонах с любыми средствами лова.

Минлесхоз Нижегородской области также сообщает, что с 1 апреля 2025 года в регионе начнут действовать ограничения на любительскую рыбалку и полный запрет на промышленный вылов рыбы.

Незаконный вылов рыбы в зимовальных ямах считается браконьерством и влечёт за собой штрафы: для граждан — от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Также возможна конфискация рыболовных снастей и транспортных средств. При значительном ущербе, причинённом водным биоресурсам, нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 256 УК РФ.

Жители Нижегородской области могут сообщать о любых случаях браконьерства на "Зелёный телефон" по номеру 8 (831) 433-22-11 или на горячую линию рыбоохраны: 8 (499) 611-53-70 или 8 (985) 106-13-44.

