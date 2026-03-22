Цифровой сервис для охотников и рыболовов появился в Нижегородской области Общество

Жизненная ситуация "Охота и рыбалка" стала доступна для жителей Нижегородской области на портале "Госуслуги".



На странице сервиса опубликован порядок действий, а также собраны необходимые ссылки на госуслуги, связанные с первой охотой и рыбалкой. В частности, через портал можно получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов.



Также пользователям доступны ответы на часто задаваемые вопросы. В том числе на портале можно узнать, как хранить ружье, что делать, если оружие досталось по наследству, а также в каких случаях необходимо проходить проверку знаний и подтверждать навыки, входящие в охотминимум.



В Минцифры напомнили, что "жизненные ситуации" стали новым этапом развития системы госуслуг. Один такой сервис в среднем объединяет около 17 государственных услуг, связанных общей темой, и позволяет получать их комплексно в режиме "одного окна". Среди примеров таких решений — "Поступление в вуз", "Строительство дома", "Защита от мошенников в сети", "Многодетная семья" и другие.



В прошлом году на "Госуслугах" появилось 36 новых комплексных решений формата "Жизненные ситуации". Всего на портале их уже почти 70.



Объединение услуг по принципу "Жизненные ситуации" является базовым элементом реформы предоставления госуслуг в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

