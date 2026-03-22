Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Цифровой сервис для охотников и рыболовов появился в Нижегородской области

Жизненная ситуация "Охота и рыбалка" стала доступна для жителей Нижегородской области на портале "Госуслуги".

На странице сервиса опубликован порядок действий, а также собраны необходимые ссылки на госуслуги, связанные с первой охотой и рыбалкой. В частности, через портал можно получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Также пользователям доступны ответы на часто задаваемые вопросы. В том числе на портале можно узнать, как хранить ружье, что делать, если оружие досталось по наследству, а также в каких случаях необходимо проходить проверку знаний и подтверждать навыки, входящие в охотминимум.

В Минцифры напомнили, что "жизненные ситуации" стали новым этапом развития системы госуслуг. Один такой сервис в среднем объединяет около 17 государственных услуг, связанных общей темой, и позволяет получать их комплексно в режиме "одного окна". Среди примеров таких решений — "Поступление в вуз", "Строительство дома", "Защита от мошенников в сети", "Многодетная семья" и другие.

В прошлом году на "Госуслугах" появилось 36 новых комплексных решений формата "Жизненные ситуации". Всего на портале их уже почти 70.

Объединение услуг по принципу "Жизненные ситуации" является базовым элементом реформы предоставления госуслуг в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Напомним, нижегородцы могут узнать на "Госуслугах", как обезопасить себя от мошенников. Также для жителей региона стала доступна жизненная ситуация "Возврат штрафов и госпошлин".

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных