Объем производства товарной аквакультуры в Нижегородской области вырос на 14 т

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области по итогам 2025 года произведено 682 тонны товарной аквакультуры. Это на 14 тонн больше, чем в предыдущем году, сообщили в региональном минлесхозе.

Как отметил глава министерства Роман Воробьев, объем продукции существенно превысил запланированные показатели, предусмотренные государственной программой.

Рыбоводные предприятия региона продолжают стабильно наращивать производство, что соответствует задачам, обозначенным в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года. Основу товарной аквакультуры в регионе составляют карповые породы рыб.

Среди предприятий, добившихся наилучших результатов, в минлесхозе выделили ООО "Рыбхоз Полдеревский", которое произвело 158 тонн рыбопосадочного материала и 72 тонны товарной рыбы. Также хорошие объемы показали ООО "Сфера" и ООО "Один", которые завершили год с показателями 92 и 110 тонн соответственно. Уверенную динамику роста демонстрирует и ООО "Рыбхоз Велетьма", на счету которого 47 тонн товарной рыбы.

Для дальнейшего развития рыбоводства в регионе министерством утверждены порядок и формы ведения реестра рыбоводных хозяйств. Это позволит определить приоритетные направления для роста и увеличить объемы производства продукции товарной аквакультуры.

Региональное ведомство будет на постоянной основе отслеживать работу рыбоводных предприятий, контролируя как объемы выпускаемой продукции, так и ее реализацию.

Все мероприятия реализуются в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который направлен на устойчивое развитие производства продовольственной продукции в стране.

