Intervals-2026 охватит более 20 локаций в Нижнем Новгороде

Программу 9-го мультимедийного фестиваля (0+) сегодня представили в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

В 2026 году фестиваль пройдет 23-26 апреля как минимум на 23 площадках. Среди них — четыре новые локации: резервуары Шухова; «Заповедные кварталы»; МедиаХолл на улице Салганской; банк «Гарантия».

Самой технически сложной площадкой станет Чкаловская лестница. По словам куратора фестиваля Анны Гагариной, главная трудность — в самой архитектуре объекта: обычно проекции создаются для фасадов зданий, а здесь — гигантская лестница с перспективным искажением, сложной геометрией и большим количеством ступеней.

Смотреть шоу рекомендуют с нижней точки — так лучше воспринимается вся композиция. При этом зрителям разрешат заходить внутрь инсталляции: предполагается, что они станут частью произведения.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Нижегородской области. Посещение всех локаций бесплатное. 

