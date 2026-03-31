Intervals-2026 охватит более 20 локаций в Нижнем Новгороде

Программу 9-го мультимедийного фестиваля (0+) сегодня представили в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
В 2026 году фестиваль пройдет 23-26 апреля как минимум на 23 площадках. Среди них — четыре новые локации: резервуары Шухова; «Заповедные кварталы»; МедиаХолл на улице Салганской; банк «Гарантия».
Самой технически сложной площадкой станет Чкаловская лестница. По словам куратора фестиваля Анны Гагариной, главная трудность — в самой архитектуре объекта: обычно проекции создаются для фасадов зданий, а здесь — гигантская лестница с перспективным искажением, сложной геометрией и большим количеством ступеней.
Смотреть шоу рекомендуют с нижней точки — так лучше воспринимается вся композиция. При этом зрителям разрешат заходить внутрь инсталляции: предполагается, что они станут частью произведения.
Фестиваль проводится при поддержке правительства Нижегородской области. Посещение всех локаций бесплатное.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+