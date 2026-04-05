Общество

Анна Цивилева: "Нам удалось выстроить комплексную систему поддержки и социального сопровождения ветеранов СВО"

03 апреля 2026 14:45 Общество
Фото: Государственный фонд "Защитники Отечества"

Государственный фонд «Защитники Отечества» отметил 3-летие своей деятельности. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Сегодня филиалы фонда работают во всех регионах России.

«С момента подписания Указа президента России о создании Государственного фонда «Защитники Отечества» прошло три года. За это время нам удалось выстроить комплексную систему поддержки и социального сопровождения ветеранов СВО, их близких, членов семей погибших героев. Она постоянно совершенствуется на основе «обратной связи» от защитников, что, безусловно, является ключевым показателем нашей работы», – рассказала на пресс-конференции статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В основе работы фонда лежит тесное межведомственное взаимодействие, а ведущим принципом является индивидуальный подход к каждому обратившемуся в фонд защитнику и родственнику погибшего героя. Для этого в филиалах фонда по всей стране работают более 4 500 социальных координаторов.

За время работы фонда поступило более 2,6 миллиона запросов от героев и их близких. При этом 96% уже решено положительно. Чаще всего в фонд поступают обращения, связанные с назначением мер социальной поддержки, получением денежных выплат, оформлением удостоверения ветерана боевых действий, юридической помощью.

Фонд «Защитники Отечества» впервые запустил в стране уникальную программу адаптации жилья, учитывающую нужды ветеранов СВО с инвалидностью. На сегодняшний день для комфортного проживания защитников обустроено более 2 800 квартир и домов.

Кроме того, постоянно расширяется перечень технических средств реабилитации (ТСР) и средств адаптации, которыми фонд обеспечивает ветеранов специальной военной операции. Второй год герои с тяжелой инвалидностью получают автомобили с ручным управлением. Ключи от таких машин отечественного производства передали уже более чем 500 защитникам. С прошлого года автомобили комплектуются багажниками для перевозки кресел-колясок.

Одно из приоритетных направлений работы фонда «Защитники Отечества» – помощь ветеранам СВО в обучении, переобучении и трудоустройстве. Фонд совместно с партнерами дает возможность героям проходить программы переобучения и повышения квалификации. Среди таких проектов – программа «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» совместно с Одинцовским филиалом МГИМО, «Угольные города России» с ВЭБ.РФ и другие.

В 2026 году фонд «Защитники Отечества» планирует расширить перечень мер помощи, оказываемой ветеранам СВО, дополнив его протезированием после остеоинтеграции – соединения кости с искусственным имплантом. Это одна из самых передовых технологий в отрасли протезирования. В список выдаваемых фондом ТСР планируется включить спортивную обувь и средства для занятий адаптивным спортом: баскетболом на колясках, регби на колясках, фехтованием на колясках, спортивными танцами на колясках.

Вовлечение ветеранов в занятия физкультурой и спортом, в том числе адаптивным, – одно из важных направлений работы фонда «Защитники Отечества». В командных видах спорта ветераны могут снова почувствовать поддержку боевых товарищей, что помогает быстрее вернуться к активной жизни. Спорт работает как устойчивый инструмент социальной адаптации. Поэтому фонд выстроил комплексную поддержку, помогая героям с техническими средствами реабилитации для спорта, обеспечивая экипировкой и инвентарем, чтобы защитники могли начать заниматься сразу, как только появится возможность.

Сегодня около 3 000 ветеранов СВО с тяжелыми ранениями регулярно занимаются различными видами адаптивного спорта. Свыше 700 ветеранов спецоперации вошли в сборные команды субъектов РФ по адаптивным видам спорта. За прошлый год более чем вдвое - до 70 человек - увеличилось число ветеранов, представляющих национальные сборные команды на международном уровне.

Также в этом году планируется завершить работы по внедрению Государственной информационной системы «Защитник Отечества». ГИС позволит проактивно отслеживать и анализировать необходимые данные по всем вернувшимся военнослужащим и семьям погибших героев.

