04 апреля 2026 08:00 Общество
Фото: Александр Воложанин

Три населенных пункта планируется объединить в одно село в Арзамасском округе. Соответствующий законопроект внесен в ЗСНО.

Речь идет о селе Пустынь, деревне Меньщиково и сельском поселке Старая Пустынь. После объединения предлагается присвоить селу название "Пустынь".

В пояснительной записке отмечается, что, согласно областному законодательству, объединение возможно в случае фактического слияния населенных пунктов и наличия единой инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Все три населенных пункта фактически связаны общей инфраструктурой. Их соединяет областная автодорога, обслуживает единый пригородный маршрут "Арзамас-Наумовка". Для жителей действует единая участковая избирательная комиссия №140 в селе Пустынь. Там же расположены пожарная часть, фельдшерско-акушерский пункт Арзамасской районной больницы, Дом культуры, библиотека, начальная школа и детский сад Чернухинской средней школы, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и объекты торговли. В Старой Пустыни и Меньщиково социальных и бытовых объектов нет.

Ранее сообщалось, что два населенных пункта исчезли, а еще 24 изменили вид в Нижегородской области. 

