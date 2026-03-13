Два населенных пункта исчезли, а еще 24 изменили вид в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области ликвидировали два населенных пункта: поселок лесоучастка Уста в Большеустинском сельсовете Шарангского округа и Боровской кордон в Чащихинском сельсовете Краснобаковского района. Соответствующие законы опубликованы на портале официального опубликования нормативных актов.

Как следует из документов, оба поселения упразднены в связи с длительным отсутствием жителей: никто не был зарегистрирован и не владел недвижимостью на их территории.

Кроме того, в регионе изменили вид еще 24 сельских населенных пунктов.

В Семеновском округе шесть деревень — Ключи (Ивановский сельсовет), Большая Погорелка (Огибновский сельсовет), Елховка (Тарасихинский сельсовет), Осинки (Хахальский сельсовет), Малиновка и Никитино (обе — Шалдежский сельсовет — получили статус села.

На Бору изменения затронули 18 населенных пунктов. Часть из них переведена из деревень в села, часть — в слободы.

Статус села получили Долгово (Кантауровский сельсовет), Уткино, Березовка (Краснослободский сельсовет), Дубенки, Ильинское, Завражное и Зименки, а также Белкино.

Статус слободы присвоен Никольскому, Долгово (Краснослободский сельсовет), Ежово, Ивановскому, Березовке (Линдовский сельсовет), Высоково, Запрудному, Крутцу, Попову и Скородумкам.

Законы были приняты Законодательным собранием 26 февраля 2026 года и подписаны губернатором 11 марта.

Добавим, что в регионе ведется работа по устранению дублирующих названий населенных пунктов. По данным на 1 января 2026 года, в области насчитывалось 95 "тезок".

