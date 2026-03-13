Два населенных пункта исчезли, а еще 24 изменили вид в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области ликвидировали два населенных пункта: поселок лесоучастка Уста в Большеустинском сельсовете Шарангского округа и Боровской кордон в Чащихинском сельсовете Краснобаковского района. Соответствующие законы опубликованы на портале официального опубликования нормативных актов.
Как следует из документов, оба поселения упразднены в связи с длительным отсутствием жителей: никто не был зарегистрирован и не владел недвижимостью на их территории.
Кроме того, в регионе изменили вид еще 24 сельских населенных пунктов.
В Семеновском округе шесть деревень — Ключи (Ивановский сельсовет), Большая Погорелка (Огибновский сельсовет), Елховка (Тарасихинский сельсовет), Осинки (Хахальский сельсовет), Малиновка и Никитино (обе — Шалдежский сельсовет — получили статус села.
На Бору изменения затронули 18 населенных пунктов. Часть из них переведена из деревень в села, часть — в слободы.
Статус села получили Долгово (Кантауровский сельсовет), Уткино, Березовка (Краснослободский сельсовет), Дубенки, Ильинское, Завражное и Зименки, а также Белкино.
Статус слободы присвоен Никольскому, Долгово (Краснослободский сельсовет), Ежово, Ивановскому, Березовке (Линдовский сельсовет), Высоково, Запрудному, Крутцу, Попову и Скородумкам.
Законы были приняты Законодательным собранием 26 февраля 2026 года и подписаны губернатором 11 марта.
Добавим, что в регионе ведется работа по устранению дублирующих названий населенных пунктов. По данным на 1 января 2026 года, в области насчитывалось 95 "тезок".
Ранее сообщалось, что три населенных пункта хотят объединить в Арзамасском округе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+