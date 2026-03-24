Жители нижегородских деревень могут пройти опрос о востребованности домашнего интернета Общество

Минцифры РФ продлило сроки опроса жителей нижегородских деревень и сел о востребованности высокоскоростного домашнего интернета до 30 апреля 2026 года.

Таким образом, ведомство сможет оценить реальный спрос на эту услугу в тех местах, где государство уже создало базовую инфраструктуру связи, но домашний интернет по-прежнему остается недоступен. Опрос даст профильным ведомствам дополнительное понимание того, на каких территориях региона есть особая потребность в интернете.

В голосование Минцифры РФ включены деревни и села региона, в которых проживает менее тысячи человек и куда уже подведены волоконно-оптические линии для подключения к интернету школ, больниц или для обеспечения мобильной связью.

Для участия в опросе необходима будет подтвержденная запись на портале «Госуслуги». Населенный пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации.

Чтобы пройти голосование, нужно зайти на Платформу обратной связи и авторизоваться через «Госулуги», выбрать регион и населенный пункт в одном из двух списков: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/ polls/568138/ и https://pos.gosuslugi.ru/lkp/ polls/588856.

Затем следует указать точный адрес своего домохозяйства и отметить готовность заключить договор с оператором связи, если проведут домашний интернет.

Прохождение голосования не является заявкой на подключение и не обязывает ни к чему жителей региона — это исключительно способ заявить о потребности в домашнем интернете. Чем больше голосов будет у населенного пункта, тем выше вероятность, что именно в нем появится возможность подключения к домашнему интернету.

Напомним, что развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в отдалённых и труднодоступных малонаселенных пунктах способствует решению задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.