Четыре нежилых населенных пункта упразднят в Нижегородской области в 2026 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области планируют упразднить четыре населённых пункта, в которых на протяжении длительного времени отсутствует население. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона.

Согласно информации ведомства, в 2026 году планируется исключить из административно-территориального деления сельский поселок лесоучастка Уста (Шарангский муниципальный округ), кордон Боровский (Краснобаковский муниципальный округ), сельский поселок Елевая Заводь (Варнавинский муниципальный округ) и поселок Ульище (городской округ город Кулебаки).

В департаменте также напомнили, что в 2025 году по аналогичной причине — из-за отсутствия жителей — были упразднены пять населенных пунктов. Это сельский поселок Школьный Чкаловском округе, поселок станции Лесогорск в Шатковском округе, сельский поселок Пиштань в Шарангском округе, сельский поселок Полевой в Лукояновском округе и сельский поселок Сосновка в Уренском округе.

При этом в 2025 году законы об образовании новых населенных пунктов в регионе не принимались.

В департаменте уточнили, что разработка и внесение инициатив об упразднении или создании населенных пунктов находятся в ведении органов местного самоуправления.

Всего, по состоянию на 1 января 2026 года, в Нижегородской области насчитывается 4 834 населенных пункта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области насчитывается 95 населенных пунктов-тезок. До 1 марта они должны быть переименованы или изменить статус.