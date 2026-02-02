Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 07:11Четыре нежилых населенных пункта упразднят в Нижегородской области в 2026 году
01 февраля 2026 19:58Поезд, проходящий через Нижний Новгород, задержан из-за ЧП в Кировской области
01 февраля 2026 16:42Нижегородцы смогут бесплатно провериться на наличие признаков раннего старения
01 февраля 2026 15:16Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область
01 февраля 2026 14:39Нижегородцам напомнили, какие прививки надо сделать до поездки в жаркие страны
01 февраля 2026 14:00Морозная и снежная неделя ждет жителей Нижнего Новгорода
01 февраля 2026 13:34Третий пострадавший после инцидента в центре МВД в Коми умер в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 13:0445 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 12:40Число салонов красоты в Нижегородской области выросло на 22% за два года
01 февраля 2026 12:05Отчетная кампания для некоммерческих организаций началась в Нижегородскй области
Общество

Четыре нежилых населенных пункта упразднят в Нижегородской области в 2026 году

02 февраля 2026 07:11 Общество
Четыре нежилых населенных пункта упразднят в Нижегородской области в 2026 году

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области планируют упразднить четыре населённых пункта, в которых на протяжении длительного времени отсутствует население. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона.

Согласно информации ведомства, в 2026 году планируется исключить из административно-территориального деления сельский поселок лесоучастка Уста (Шарангский муниципальный округ), кордон Боровский (Краснобаковский муниципальный округ), сельский поселок Елевая Заводь (Варнавинский муниципальный округ) и поселок Ульище (городской округ город Кулебаки).

В департаменте также напомнили, что в 2025 году по аналогичной причине — из-за отсутствия жителей — были упразднены пять населенных пунктов. Это сельский поселок Школьный Чкаловском округе, поселок станции Лесогорск в Шатковском округе, сельский поселок Пиштань в Шарангском округе, сельский поселок Полевой в Лукояновском округе и сельский поселок Сосновка в Уренском округе.

При этом в 2025 году законы об образовании новых населенных пунктов в регионе не принимались.

В департаменте уточнили, что разработка и внесение инициатив об упразднении или создании населенных пунктов находятся в ведении органов местного самоуправления.

Всего, по состоянию на 1 января 2026 года, в Нижегородской области насчитывается 4 834 населенных пункта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области насчитывается 95 населенных пунктов-тезок. До 1 марта они должны быть переименованы или изменить статус. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
деревня село
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2026 15:32Две деревни исчезли, а еще восемь стали селами в Нижегородской области
26 декабря 2025 07:5318 деревень на Бору станут селами и слободами
28 июля 2025 11:10Почти 120 населенных пунктов упразднили в Нижегородской области за четверть века
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных