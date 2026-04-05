Нижегородская "Чайка" с победы стратовала в Кубке Харламова Спорт

Нижегородская "Чайка" начала выступление в 1/8 финала Кубка Харламова с победы над казанским "Ирбисом".

Основное время матча (6+) закончилось вничью со счетом 2:2. Первую шайбу в ворота казанцев в первом периоде отправил Владислав Мишин. Но после перерыва хозяева сравняли счет.

В заключительной двадцатиминутке Глеб Пугачев замкнул передачу Виктора Федорова и снова вывел "Чайку" вперёд. Однако удержать преимущество в основное время не удалось. За шесть секунд до сирены Тимур Сахапов сравнял счет.

В дополнительное время победную точку поставил Александр Яценко, принеся "Чайке" победу в стартовом матче плей-офф.

Второй матч (6+) команд состоится сегодня в Казани.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" сразится с "Металлургом" в 1/4 финала Кубка Гагарина.