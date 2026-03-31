31 марта 2026 21:59 Спорт
Нижегородское Торпедо вышло во второй раунд Кубка Гагарина

Нижегородское "Торпедо" завершило серию с "Северсталью" победой в пятом матче и обеспечило себе выход во второй раунд плей-офф КХЛ. Встреча в Череповце закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.  

Хозяева начали игру активно, с первых минут стараясь открыть счет. На 9-й минуте шестой бросок в створ достиг цели — шайба оказалась в воротах Дениса Костина.  

Однако преимущество "Северстали" продержалось недолго. Примерно через полминуты за задержку соперника клюшкой был назначен буллит в ворота череповчан. Владимир Ткачев уверенно реализовал попытку и сравнял счет. Спустя еще полторы минуты нападающий вновь отличился, оформив дубль и выведя "Торпедо" вперед — 2:1.  

Второй период нижегородцы начали в меньшинстве, но сумели выстоять. Уже на четвертой минуте Сергей Гончарук увеличил разрыв — 3:1.  
В концовке третьего периода "Северсталь" сняла вратаря и, играя вшестером, сумела сократить отставание. Однако гости воспользовались пустыми воротами, и Гончарук оформил дубль. За полторы минуты до сирены череповчане вновь приблизились к сопернику — 3:4, но спасти матч не смогли.

Помимо дублей Ткачева и Гончарука, результативностью отметился защитник Бобби Нарделла, записавший на свой счет две результативные передачи (0+2).  

Серия завершилась со счетом 4:1 в пользу нижегородцев. "Торпедо" впервые с 2023 года преодолело первый раунд плей-офф и в четвертый раз в истории клуба вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина.  

"До этого я экономил слова, но сейчас я говорю: я вами горжусь", — сказал в раздевалке главный тренер Алексей Исаков.

Соперником горьковчан в следующем раунде скорее всего станет магнитогорский "Металлург".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" вылетел из плей-офф.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

