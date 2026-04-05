Автобус сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде Происшествия

Автобус сбил пожилую женщину на пешеходном переходе на улице Советской Армии. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем 3 апреля около 15:01 у дома №15А. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автобус.

75-летнюю женщину госпитализировали. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что 3 апреля на Мещере грузовик насмерть сбил пешехода.