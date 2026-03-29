Женщину-пешехода сбили ночью в Советском районе Нижнего Новгорода

Вечером 28 марта на улице Бекетова случилось ДТП с участием пешехода, сообщили в Госавтоинспекции Нижнего новгорода.

Согласно поступившей информации, авария произошла около 23:30 возле дома №52 на регулируемом пешеходном переходе. 31-летний водитель автомобиля "Волга" универсал наехал на 51-летнюю женщину. Пострадавшую

госпитализировали в больницу им. Семашко.

Водитель утверждает, что пешеход переходила дорогу на "красный". Сотрудникам ГАИ предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

