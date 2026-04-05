Появилось видео смертельного наезда на пешехода на Мещере

Фото:
В социальных сетях ГУ МВД по Нижегородской области опубликовали видео смертельного наезда на пешехода на Мещере.
Напомним, авария произошла 3 апреля около 10:07 в районе дома № 44Б по улице Карла Маркса в Канавинском районе. 27-летний водитель грузового авто при выезде с прилегающей территории наехал на человека, который переходил проезжую часть по линии тротуара. В результате полученных травм пешеход скончался.
По факту ДТП региональным МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В настоящее время ведется следствие.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в лобовом ДТП в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+