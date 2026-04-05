Появилось видео смертельного наезда на пешехода на Мещере

В социальных сетях ГУ МВД по Нижегородской области опубликовали видео смертельного наезда на пешехода на Мещере.

Напомним, авария произошла 3 апреля около 10:07 в районе дома № 44Б по улице Карла Маркса в Канавинском районе. 27-летний водитель грузового авто при выезде с прилегающей территории наехал на человека, который переходил проезжую часть по линии тротуара. В результате полученных травм пешеход скончался.

По факту ДТП региональным МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В настоящее время ведется следствие.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в лобовом ДТП в Нижегородской области.