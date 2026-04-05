Глеб Никитин призвал мужчин не быть инфантильными эгоистами Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой создания системы консультирования для будущих отцов.



Глава региона подчеркнул, что мужчина должен играть активную роль в семье, проявляя ответственность и заботу. Полноценное развитие семьи, по мнению Никитина, невозможно без участия отца, а именно в таких условиях формируется здоровая модель отношений для детей.



"Призываю мужчин быть защитниками своих женщин, а не инфантильными эгоистами. Настоящий мужчина готов брать на себя ответственность и проявлять заботу", — написал Никитин в своем MAX-канале.



Он добавил, что власти намерены проработать варианты психологической и социальной поддержки будущих пап.



Тема обсуждалась на совещании по вопросам повышения рождаемости, которое прошло на прошлой неделе с участием врачей, психологов, общественников и представителей духовенства.



В ходе встречи отмечалось, что число абортов по желанию женщины в государственных медучреждениях снизилось до чуть более 1,5 тысячи случаев. Это на треть меньше показателя 2024 года и почти в пять раз ниже уровня десятилетней давности.



При этом губернатор назвал ситуацию в стране сложной и заявил, что существующего снижения недостаточно.



"Да, это наши маленькие победы, но этого недостаточно. В стране критическая ситуация, и допускать аборт по желанию — это слишком большая роскошь", — отметил он, подчеркнув, что снижать их число необходимо не запретами, а через поддержку и ответственное отношение.



Никитин также заявил, что частные клиники, оказывающие такие услуги, должны обеспечивать женщинам всестороннюю помощь, включая психологическую, социальную и юридическую поддержку. При отсутствии готовности соблюдать такие требования частные медучреждения могут лишиться права проводить процедуры прерывания беременности. По словам нижегородского губернатора, аборты должны выполняться по медицинским показаниям, а в остальных случаях — рассматриваться индивидуально.



Напомним, что с июля 2025 года по февраль 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в регионе вырос с 1,267 до 1,303. Это результат комплексной работы, в том числе в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь".