Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2026 19:27
Патриарх всея Руси рукоположил архимандрита Иосия в епископа Лысковского
05 апреля 2026 18:00
Анапа готовится открыть пляжи после разлива мазута
05 апреля 2026 17:00
Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 18 м/с
05 апреля 2026 16:32
Царь-пасху весом 780 кг и кулич-гигант приготовят для нижегородцев
05 апреля 2026 15:15
Крестный ход на Пасху 2026: где и когда пройдет в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 14:39
Трубу с горячей водой прорвало на Ковалихе в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 13:27
Похолодание и снег придут в Нижний Новгород на следующей неделе
05 апреля 2026 12:36
600 жизней спасли в Нижегородской области благодаря доабортным консультациям
05 апреля 2026 12:15
МЧС напомнило нижегородцам правила безопасности при атаках БПЛА
05 апреля 2026 11:23
"Цинично и подло": Евгений Люлин высказался о ночной атаке БПЛА
Глеб Никитин призвал мужчин не быть инфантильными эгоистами

05 апреля 2026 09:57 Общество
Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой создания системы консультирования для будущих отцов. 

Глава региона подчеркнул, что мужчина должен играть активную роль в семье, проявляя ответственность и заботу. Полноценное развитие семьи, по мнению Никитина, невозможно без участия отца, а именно в таких условиях формируется здоровая модель отношений для детей.

"Призываю мужчин быть защитниками своих женщин, а не инфантильными эгоистами. Настоящий мужчина готов брать на себя ответственность и проявлять заботу", — написал Никитин в своем MAX-канале.

Он добавил, что власти намерены проработать варианты психологической и социальной поддержки будущих пап.

Тема обсуждалась на совещании по вопросам повышения рождаемости, которое прошло на прошлой неделе с участием врачей, психологов, общественников и представителей духовенства.

В ходе встречи отмечалось, что число абортов по желанию женщины в государственных медучреждениях снизилось до чуть более 1,5 тысячи случаев. Это на треть меньше показателя 2024 года и почти в пять раз ниже уровня десятилетней давности.

При этом губернатор назвал ситуацию в стране сложной и заявил, что существующего снижения недостаточно.

"Да, это наши маленькие победы, но этого недостаточно. В стране критическая ситуация, и допускать аборт по желанию — это слишком большая роскошь", — отметил он, подчеркнув, что снижать их число необходимо не запретами, а через поддержку и ответственное отношение.

Никитин также заявил, что частные клиники, оказывающие такие услуги, должны обеспечивать женщинам всестороннюю помощь, включая психологическую, социальную и юридическую поддержку. При отсутствии готовности соблюдать такие требования частные медучреждения могут лишиться права проводить процедуры прерывания беременности. По словам нижегородского губернатора, аборты должны выполняться по медицинским показаниям, а в остальных случаях — рассматриваться индивидуально.

Напомним, что с июля 2025 года по февраль 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в регионе вырос с 1,267 до 1,303. Это результат комплексной работы, в том числе в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". 

Глеб Никитин демография Семья
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
