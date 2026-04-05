Общество

Глеб Никитин: число абортов в Нижегородской области снизилось в 5 раз

03 апреля 2026 18:34 Общество
В государственных медучреждениях Нижегородской области за 2025 год провели чуть более 1,5 тысячи абортов по желанию женщин. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на экспертной дискуссии "Резервы в повышении рождаемости".

По его словам, показатель снизился на треть по сравнению с 2024 годом и почти в пять раз по сравнению с ситуацией десятилетней давности.

Существенно сократилось и число частных клиник, имеющих лицензии на проведение абортов. В начале 2025 года их было 55, сейчас — всего 9. При этом, как отметил губернатор, женщинам в регионе предоставляют комплексную поддержку — психологическую, духовную, социальную и юридическую.


Глеб Никитин подчеркнул, что государственное и частное здравоохранение продолжат совместную работу по повышению рождаемости. Власти рассчитывают, что со временем частная медицина самостоятельно откажется от проведения абортов.

"Сейчас наращиваем число психологов, которые работают с женщинами в ситуации репродуктивного выбора. В государственных лечебных учреждениях работают 32 таких специалиста, в частных организациях трудятся шестеро психологов по соглашению с Институтом демографического развития. Отмечаем, что эффективность консультирования в государственных организациях гораздо выше, чем в частных, — 22% против 9,5%", — пояснил губернатор.

В регионе действует механизм материального поощрения акушеров-гинекологов, которые помогают женщинам принять решение в пользу рождения ребенка. Эту поддержку планируется усилить.

Еще губернатор Глеб Никитин напомнил, что с июля 2025 года по февраль 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в регионе вырос с 1,267 до 1,303. Это результат комплексной работы, в том числе в рамках нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и народной программы партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что каждая четвертая нижегородка отказывается от аборта в пользу материнства.

